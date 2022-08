"Me preocupa más que maten a los niños reclutados": presidente Petro sobre bombardeos

Desde el municipio de El Tarra, Norte de Santander, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, se refirió a la decisión que tomó el ministro de Defensa, Iván Velásquez, de suspender los bombardeos organizados por la Fuerza Pública, teniendo en cuenta principalmente la vida de los menores.



El mandatario colombiano aseguró que en Colombia no morirán más niños y niñas en bombardeos. “No van a morir más niños bombardeados”, respondió el presidente a los medios de comunicación, mientras era abordado y exaltado por los habitantes del municipio.



Además, reiteró: “A mí me preocupa más que maten a los niños reclutados”.



La visita del presidente a El Tarra fue catalogada como histórica, teniendo en cuenta que hace muchos años un mandatario no visitaba ese territorio, siendo uno de los más afectados por la violencia de los grupos armados.



El presidente persistió en la visita y llegó al territorio a pesar de que el pasado miércoles 24 de agosto, una avanzada presidencial integrada por personal de seguridad, que se dirigía desde Bucaramanga hacia El Tarra, fue atacado por un grupo armado.



“El Tarra. La Esperanza. El Catatumbo me recibe con amor. El cambio será que se convierta en capital de la paz de Colombia”, afirmó Petro en su cuenta de Twitter.



La Alcaldía de El Tarra aseguró en la red social: "Histórico, es un día histórico para nuestro municipio de El Tarra, la primera vez que un presidente nos visita. Es una satisfacción muy grande tenerlo aquí, bienvenido presidente Gustavo Petro".