“Me parece que el mundo debe conocer lo que hay detrás de eso”, Iván Duque ante posible compra de la venezolana Monómeros

“Creo que facilitarle una operación a la dictadura de (Nicolás) Maduro para conseguir recursos es algo que puede afectar gravemente el valor de una de las empresas más importantes que tiene nuestro país”, aseguró el expresidente Iván Duque ante el interés que demostró el embajador de Colombia en Caracas, Armando Benedetti, de que estatal Ecopetrol compre la compañía de fertilizantes Monómeros, que es de naturaleza colombo venezolana.



Al expresar su preocupación, el exmandatario señaló: “Me parece muy delicado que una empresa como Ecopetrol, que no solamente es una empresa que representa el ahorro de los colombianos, sino que está listada en Nueva York, cuya deuda se mueve en los mercados internacionales, esté a punto de hacer una transacción con un régimen dictatorial acusado por narcotráfico”.



Además, sostuvo que “eso puede generar no solamente una grave afectación al valor de los activos integrales de Ecopetrol, sino que la puede dejar expuesta a quedar también en las redes de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros”, Ofac, del Gobierno de los Estados Unidos.



En esa línea, Duque anotó que Caracas tiene unos intereses que van más allá de la adquisición de esa empresa. “Me parece que el mundo debe conocer lo que hay detrás de eso. Por un lado, lo que llaman cooperación entre la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, y la inteligencia de Venezuela, es para facilitar que desde Venezuela se hagan operaciones de espionaje en Colombia”.



Igualmente, el exmandatario evidenció “la presión del régimen de Maduro para empezar a perseguir oficiales del Ejército colombiano que han enfrentado a los terroristas que Maduro ha protegido”.



También se refirió a la posible intención del Gobierno de Gustavo Petro de mediar en las relaciones entre Washington y Caracas, afirmando: “Yo no creo que haya mucho que mediar, porque Nicolás Maduro es un dictador, es un criminal de lesa humanidad”.



Y continuó diciendo que “lo que debe ocurrir y lo que hoy pedimos es, número uno: que Estados Unidos declare a Venezuela como un país patrocinador del terrorismo y, adicionalmente, que la Corte Penal Internacional proceda con la misma velocidad con la que procedió con Vladimir Putin, ya las investigaciones están muy adelantadas, y lo que el mundo está esperando es una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional”.



Como se sabe, el pasado miércoles el embajador Benedetti reiteró el interés del Gobierno Petro en adquirir a Monómeros y anunció que, de llevarse a cabo la compra, se realizaría por un valor de US$300 millones y que el proceso se podría agilizar con la llegada del nuevo presidente de Ecopetrol.



Sin embargo, en un comunicado de prensa, la petrolera desmintió este hecho: “En relación con pronunciamientos realizados a través de algunos medios sobre una eventual adquisición por parte de Ecopetrol de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos S.A., este Emisor, cuyo actuar se enmarca en la Estrategia 2040 y el plan de negocios anunciado al mercado, no ha adelantado conversaciones respecto a posibles transacciones que involucren a esta compañía”.