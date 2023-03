“La reforma pensional si garantiza el pago y protege el ahorro": MinTrabajo

La reforma pensional radicada esta semana en el Congreso de la República por el Gobierno Nacional ha generado en algunos sectores como la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, cierta incertidumbre con relación a los impactos que esta tendría a futuro económicamente, sin embargo, la ministra de Trabajo Gloria Ramírez le salió al paso a dichos señalamientos.



“El mayor objetivo de la reforma pensional que hemos radicado ha sido la profundidad y la rigurosidad con la que la hemos construido, se ha trabajado de la mano con el Ministerio de Hacienda, para que no tenga los impactos macroeconómicos que todos están previendo”, dijo la ministra.



Con relación a los cuestionamientos hechos por ANIF, Ramírez explicó que efectivamente hay un aumento de los paes y que estos se dan porque si se va a pasar de 6 millones de afiliados a 18 o 24 millones, lógicamente habrá un incremento, y agregó que no se puede olvidar que la economía no es estática.sivos pensional.



“Esta reforma no es de ninguna manera irresponsable, tiene calculado los flujos de caja para garantizar el pago, pero además un fondo de ahorro muy importante que protege frente a la incertidumbre que se pueda generar en el futuro, cuando el número de personas a pensionarse sea mayor y la población envejezca”, indicó la Ramírez.



De acuerdo con los cálculos realizados por ANIF, al parecer para cada pilar no se tuvo en cuenta los ingresos sino solo los egresos, sin embargo, la jefe de la cartera laboral señaló que cada uno de los pilares cuenta con los recursos necesarios para su debido sostenimiento.



“En el semicontributivo, los recursos de las devoluciones de saldos o el de las indemnizaciones sustitutivas, que ya no se devolverán a los afiliados, sino que se convertirán en una renta vitalicia”, explicó la ministra de trabajo.



Igualmente señaló que en el caso del pilar solidario, el Estado aportará una cantidad de recursos muy importante pero también serán los aportes de los colombianos que cotizan por encima de los cuatro salarios mínimos legales vigentes, algo que no cayó muy bien a la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía, (Asofondos).



“Pondremos el presupuesto nacional para dinamizar estos sectores de la economía como tal y esto es fundamental porque efectivamente Colombia para poder avanzar tiene que cambiar su modelo de desarrollo. La mejor reforma pensional es una reforma laboral y no es una catástrofe” puntualizó la ministra.



Finalmente, con relación a otro punto que ha generado controversia y debates tiene que ver con personas no binarias de la comunidad LGBTIQ+, si un hombre se reconoce bajo esta condición podrá pensionarse a los 57 años y no a los 62, frente a esto la ministra dijo que se está cumpliendo con la sentencia T-033 de la Corte Constitucional.