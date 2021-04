Mauricio Lizcano renuncia al Partido de la U

angela marcela alvarez

El abogado y expresidente del Senado, Mauricio Lizcano, renunció al Partido de la U, confirmó en una carta publicada este miércoles en redes sociales.



Según Lizcano, su renuncia al partido del que fue fundador, se dan porque la convicción política con la que fue creada La U, ya no existe.



"He decidido renunciar al Partido de la U para emprender un camino más independiente y libre que me permita construir la Colombia que sueño, esto es, una Colombia económicamente innovadora, justa socialmente y unida", dijo en la carta que va dirigida a la directora del Partido, Dilian Francisca Toro.



He decidido presentar mi renuncia al partido de la U. La razón principal la colombia que sueño ya no se identifica con este partido. pic.twitter.com/rDe1C5xlMm — Mauricio Lizcano (@MauricioLizcano) April 21, 2021

En una entrevista con el diario La Patria, Lizcano contó que analizaba su continuidad en el partido de la U, ya que su propósito principal es construir un proyecto más nacional, que tenga independencia y libertad



En estos momentos el exsenador se encuentra terminando dos maestrías que adelanta en Harvard y en el MIT en Estados Unidos.