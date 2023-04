"Más temblorosa que nunca": dura crítica de la revista The Economist a la paz total de Petro

La revista británica The Economist publicó un duro análisis sobre la paz total, proyecto bandera del Gobierno del presidente Gustavo Petro. La publicación señala que el "ambicioso plan de “paz total” en el país ha fracasado y califica este plan como un "caos total".



Según el artículo de la prestigiosa revista, menos de un año después de la llegada de Petro al poder "su búsqueda por la paz parece estar más temblorosa que nunca”.



Además, el medio hace un recuento de los "avances" de la paz total del Gobierno colombiano desde su llegada. Primero, el artículo recuerda el cese al fuego que el mandatario pactó con varios grupos armados en diciembre del año pasado y destaca la radicación de la ley de sometimiento que da respaldo legal a la paz total.



Lea aquí: Futuro de la Reforma a la salud sigue en el limbo, ahora por nuevo choque entre MinSalud y partidos



“Sin embargo, tanto el ELN como el Clan del Golfo ya no forman parte del cese al fuego. El ELN afirma que nunca hizo parte en primer lugar, mientras que Petro puso fin a la tregua con el Clan del Golfo el 19 de marzo, después de que se descubriera que el grupo armado estaba involucrado en el paro minero (del Bajo Cauca)", dice el análisis.



Sobre la ley de sometimiento, The Economist señala que Petro enfrenta "una lucha" para lograr que este proyecto se convierta en ley y además hace hincapié en las advertencias que el Fiscal ha lanzado frente a esta iniciativa. "Francisco Barbosa critica la ley diciendo que indultará a los criminales. A Barbosa también le preocupa que la ley erosione la independencia de la Fiscalía”, se lee en la publicación.



Sumado a la relación del Clan del Golfo con el paro minero en Antioquia, la revista hace referencia al atroz ataque del ELN en el Catatumbo, en el que fallecieron 10 militares. “De manera similar, el 29 de marzo el ELN atacó una base militar en Catatumbo, un área en la frontera con Venezuela donde se cultiva coca. Nueve soldados murieron. Menos de un mes antes, un campesino y un policía fueron asesinados durante huelgas campesinas en Caquetá, en la región amazónica del sur. Más de 70 policías fueron tomados como rehenes por un día”, señala The Economist.



El artículo tampoco pasó por alto el escándalo que salpica al hermano e hijo del Presidente, que supuestamente habrían recibido dinero de grupos narcotraficantes para obtener un cupo en el proceso de paz total.

El medio británico concluye diciendo que la ‘paz total’ “parece más un eslogan que un objetivo alcanzable”.