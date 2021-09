María Fernanda Cabal y Vanessa de la Torre se 'agarraron' en tensa entrevista, ¿qué pasó?

Momentos de tensión y señalamientos marcaron la entrevista que la periodista Vanessa de la Torre hizo este lunes en Caracol Radio a la precandidata presidencial y senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal.



Desde el mismo inicio de la conversación, en el marco del programa 10 a.m. Hoy por Hoy de la cadena radial, se evidenciaron las diferencias entre la periodista y su entrevistada, pues a la pregunta de Vanessa "¿eso de su precandidatura es real? respondió María Fernanda "¿y esa pregunta es seria?".



"Hay mucha gente que cree que le está apostando a ver qué, pero realmente no cree que llegue a la Presidencia. ¿Usted cree que puede llegar?", explicó la periodista, a lo que la senadora respondió que "si uno recoge el deseo de los colombianos de volver a lo básico, que es tener seguridad, claro que sí" y a continuación explicó su propuesta para atacar la inseguridad en el país.

Lea además: Uribe rechaza modificación a Ley de Garantías y pide a congresistas del CD no apoyarla



El momento de mayor confrontación se dio cuando la parlamentaria del Centro Democrático acusó a los medios de comunicación de ocultar información y cuestionó las protestas que tuvieron lugar en el país en el marco del paro nacional.



Interrogada por Vanessa de la Torre sobre el papel de la Policía y el Ejército en los episodios de presunto exceso de fuerza denunciados por los ciudadanos, María Fernanda Cabal manifestó que "lo que creo es que ustedes han sido cómplices ocultando información de lo que es la milicia urbana. El acuerdo de paz urbanizó la guerra. La guerra pasó de lo rural a lo urbano y lo estamos viendo perfectamente organizado".



"Esto no fue una marcha espontánea, fue pagada, para mí una perfecta toma guerrillera financiada y la disfrazaron de paro. La narrativa la va ganando la izquierda. Y la va ganando por esta cantidad de redes y medios que se inclinan a disfrazar la realidad. No los vi con esa misma intensidad", expuso.



A su turno, la periodista reconoció que "hubo un montón de aristas" y le criticó a Cabal que "pretende ser presidenta de Colombia desconociendo que allí en las calles de las ciudades colombianas y de las poblaciones de nuestro país hay miles, sino millones de colombianos, que están inconformes con todo".



La senadora dijo conocer la ruralidad y el desempleo, además, subrayó que su familia es generadora de empleo. "¿Yo no desconozco la realidad, pero era con un paro? Hay un perfecto plan estratégico que ha estudiado el mapa de Colombia, que cerró Buenaventura. Esa estrategia macabra financiada desde afuera", comentó.



Frente a lo anterior, Vanessa de la Torre refutó: "Eso de decirle a la gente que sale a protestar que son unos imbéciles... Le estoy pidiendo que me reconozca que hay un montón de gente inconforme. No se pueden meter en un mismo canasto".



Cabal le dijo a de la Torre que "no me diga que es justificable lo que pasó" y la periodista respondió que "nadie está diciendo que sea justificable", a lo que la parlamentaria respondió "no los he oído hablando del dinero que se incautó..."



"Pues no nos ha oído. A usted lo que le gusta es darles palo a los medios de comunicación para deslegitimar la prensa. La gente cuando deslegitima la prensa está deslegitimando la democracia. ¿Usted ha oído los programas que hacemos en esta emisora?", apuntó Vanessa de la Torre.



Y María Fernanda Cabal argumentó que "su actitud es completamente fascista".



La periodista le admitió que dijera "lo que quiera", pero que no le iba a permitir afirmar que los medios de comunicación desinforman. Frente a esto, la congresista del Centro Democrático aseguró que los medios de comunicación "desinforman, son especialistas en distorsionar la verdad".



"A la gente que no le gusta la democracia no le gustan los medios de comunicación, eso es lo que pasa", anotó Vanessa.



Minutos más tarde, la precandidata presidencial sugirió que lo mejor sería marcharse, a lo que la periodista le dijo "si quiere váyase" y Cabal respondió que estaba dando su punto de vista.



Vea a continuación la entrevista completa a María Fernanda Cabal en el programa de Caracol Radio '10 a.m. Hoy por Hoy':