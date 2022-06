Marelen Castillo anunció que ocupará su curul en la Cámara de Representantes

Un día después del triunfo de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales, Marelen Castillo, exfórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, anunció que sí asumirá su curul en la Cámara de Representantes.



"Vamos a seguir trabajando. Decidí cambiar mi servicio de educación para todo el país, asumo la curul en la Cámara, siempre trabajaré con el objetivo de contribuir a los colombianos", afirmó Castillo a W Radio.



Lea aquí: ONU destaca transición y diálogo entre gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro



Castillo dijo que, aunque aceptó su curul, no dejará su vida académica: "Voy a volver a mis clases del doctorado y de mi maestría, pero seguiré trabajando por el país (...) Estos cuatro meses de trabajo arduo me han permitido conocer más de Colombia y por eso asumo este cambio".



Por otro lado, Castillo afirmó que sí aceptaría conversar con la ahora vicepresidenta electa, Francia Márquez: "Me sentaría a conversar con Francia, si da la opción de construir, lo haré, le doy mis felicitaciones, lo tiene merecido", concluyó.