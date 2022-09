Marcha contra el Gobierno Petro será hoy: este es el recorrido en Cali

A las 10:00 de la mañana, desde el Parque Panamericano, arrancará la primera marcha organizada en Cali en contra del Gobierno del presidente Gustavo Petro, y que deberá terminar en la Plazoleta Jairo Varela.



La denominada ‘Gran marcha nacional’ es liderada por el empresario Pierre Onzaga, quien aseguró: “Estamos liderando una iniciativa para salir a las calles y, si es necesario, quedarnos, para decirle a este Gobierno que estamos en contra de esas políticas que son lesivas para el pueblo colombiano”.



El ciudadano agregó que “queremos dejar una nota en esta comunicación y es que detrás de esta gran marcha no hay ningún político, líder de un partido o expresidente, congresista o candidato que haya estado en la contienda” electoral del presente año.



Con respecto a la manifestación, en días pasados el Presidente respondió: “Están en su derecho, el problema es que ellos ocasionaron el problema”.



Lea también: Paz Total: las 'líneas rojas' que no se pueden cruzar en una negociación con bandas criminales



Según los organizadores de la marcha, las movilizaciones que se realizarán hoy en distintas ciudades del país tienen como objetivo que los colombianos puedan expresar su rechazo a las reformas y los cambios que ha planteado el Gobierno Petro, especialmente en materia de impuestos.



Además, aseguraron que hay un equipo de más de cinco mil personas encargadas de coordinar las protestas desde las once principales capitales.



En Bogotá, la movilización se iniciará en la Plaza Héroes Caídos y el Parque Nacional, para terminar en la Plaza de Bolívar.



En Medellín y Barranquilla también están listos los recorridos de los manifestantes, al igual que en algunas ciudades de Estados Unidos y México, donde algunos compatriotas han anunciado su apoyo a la iniciativa en contra de la gestión económica de Gobierno de Gustavo Petro.



En Miami y Nueva York, por ejemplo, la reunión será frente a los consulados de Colombia en ambas ciudades, mientras que en Houston será en el Centro Comercial Gallería.



Le puede interesar: La MOE le hizo varios reparos a la reforma política que se está tramitando en el Congreso



“Este 26 de septiembre, a las 10:00 de la mañana, el turno en las calles es, más que para los partidos de oposición al Gobierno, para todos los ciudadanos en general”, concluyó Onzaga.



Como se recordará, durante el Gobierno Duque también se organizaron marchas contra la reforma tributaria, las cuales terminaron en el estallido social.



La representante a la Cámara oficialista María Fernanda Carrascal indicó: “La oposición al Gobierno popular de Gustavo Petro está llamando a la calle. Pueden tener la certeza de que su derecho a la protesta será respetado y protegido”.