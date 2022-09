La MOE le hizo varios reparos a la reforma política que se está tramitando en el Congreso

La Misión de Observación Electoral, MOE, expresó preocupación en aspectos puntuales de la reforma política, que se está tramitando en el Congreso de la República y que ya pasó su primer debate en la Comisión Primera del Senado.



Aunque la Misión destacó la positividad de la reforma, manifestó que evidencian ítems puntuales, asegurando que violan los propósitos principales de la creación de la reforma.



“La MOE destaca como positivas la adopción de las listas cerradas bajo los principios de paridad de género, alternancia y universalidad; así como las medidas encaminadas al fortalecimiento de la democracia interna de las organizaciones políticas”, informó la Misión.



Pero la MOE reiteró: “Sin embargo, se advierte con preocupación que aunque el modelo está previsto para ser aplicado a partir de las elecciones de 2026, pareciera que el principio de paridad tiene una excepción y sería exigible para las elecciones a Congreso, hasta el 2030”.



También, la MOE aseguró que aspectos como las reglas para la financiación de las campañas son contradictorias con la obligatoriedad de las listas cerradas.



“Uno de los objetivos de la lista cerrada es facilitar el control y la vigilancia, por parte de la autoridad electoral, del monto, origen y destino de los recursos empleados. Si se mantiene el modelo de que cada candidato consigue recursos, los maneja y los reporta, la reforma no presenta cambios en esta materia, y no avanza en el pretendido objetivo de transparentar la financiación”, informó la MOE.



Finalmente, entre otros temas, la Misión aseguró que el Gobierno deberá garantizar las condiciones para que se pueda cumplir la obligatoriedad del voto.



“La MOE invita al Congreso a que en los subsiguientes debates se reabra la discusión del artículo de la reforma en el que se eliminaban las funciones actuales de la Procuraduría General de la Nación, que permiten la destitución de funcionarios de elección popular”, aseguró la Misión.