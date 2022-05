Luchar contra la corrupción, la 'Bandera' de Rodolfo Hernández para conquistar las urnas

Salud y pensión

Garantizaré el pago y normatividad de los prestadores de servicio, implementaré un sistema de precios, garantizaré la atención a todas las poblaciones sin importar el régimen al que pertenezcan, lo que implicará la eliminación de los que existen actualmente. Me enfocaré en la red pública hospitalaria, crearé un modelo de medicina familiar, invertiré en ciencia, tecnología e implementaré un censo de adictos a sustancias alucinógenas que permita llegar a una mejor atención. Garantizaré el acceso a la medicina especializada, aumentaré el número de hospitales y centros de atención en salud; profundizaré la política nacional del control de precios a las farmacéuticas, incentivaré la industria nacional de medicamentos para abaratar los costos de los mismos, además de fomentar la producción de vacunas para atender emergencias, como la del Covid-19, y reduciré al máximo la contratación por prestación de servicios del personal de salud. En materia pensional, por ley, otorgaré una pensión a todos los adultos mayores, sin importar que hayan o no cumplido los requisitos hasta hoy vigentes, en forma de renta básica.



Educación



​Reformaré el Sistema de Aseguramiento de la Calidad Educativa, emplearé una medición cualitativa y no cuantitativa frente a los títulos educativos y frente a la evaluación de los docentes; impulsaré la educación media vocacional acorde con las necesidades del país; mejoraré las condiciones de bienestar de los docentes, reduciré la deserción escolar, incrementaré los cupos en universidades públicas e incentivaré la investigación, condonaré deudas de los estudiantes y transformaré el Icetex. Además, ampliaré la cobertura universal en educación primaria duplicando el número de niños y niñas en jornada única con énfasis en el bilingüismo. Para ello, ampliaré y mejoraré la infraestructura de las sedes educativas en la básica y media y en las instituciones de educación superior con acreditación de calidad. En mi gobierno, el mayor porcentaje del Producto Interno Bruto, PIB, será para la educación.



Seguridad

Aumentaré los ingresos dentro de la población para contrarrestar la inseguridad, implementaré la estrategia ‘cero impunidad’, reestructuraré el Inpec y mejoraré la infraestructura carcelaria del país, generando la ‘Ciudad Resocializadora’ para cambiar el concepto de las cárceles y lograr una verdadera resocialización de los privados de la libertad; implementaré una política de defensa nacional, garantizaré el bienestar de las Fuerzas Armadas, modernizaré los equipos militares, fortaleceré el sistema de justicia de las Fuerzas Armadas y al interior de las mismas conformaré equipos especializados para detener la deforestación, el desplazamiento forzado de campesinos y la explotación minera ilegal.

Controlaré el delito transnacional con énfasis en el narcotráfico, el contrabando y la trata de blancas. Daré una lucha frontal contra la extorsión y el crimen, haciendo uso de inteligencia para desmantelar bandas criminales que afectan a los prestadores del servicio de transporte en el país.



Economía



Modernizaré y formalizaré el campo, impulsaré el empleo, implementaré una política de inversión exclusiva para el campo, disminuiré los costos de los créditos, crearé una ley agropecuaria que promueva el uso de insumos nacionales, mantendré los subsidios existentes y crearé los que sean necesarios, además de bancarizar a las familias campesinas, y revisaré las condiciones de los TLC. Fortaleceré los programas de corredores estratégicos nacionales y regionales para mejorar el acceso de las principales ciudades y puertos, y avanzaré en la recuperación de la red terciaria. Produciré el cannabis medicinal, al mismo tiempo trabajaré por la sustitución de cultivos, fortaleceré sectores como el turismo, el textil y la manufactura, y también el desarrollo empresarial. Impulsaré el movimiento de mercancías a través del transporte férreo, fluvial e intermodal, con el fin de garantizar una cadena de suministros eficiente para mejorar la productividad y la competitividad. Crearé un marco legal para fijar el precio de los combustibles y realizaré reformas a la fórmula de cálculo del valor de los combustibles.

Fortaleceré las medidas de protección a la industria manufacturera, para que pueda competir en precios con productos importados de Asia y África, es otra de mis metas.



Medio Ambiente



Implementaré una política amigable con el medio ambiente, a través de alternativas energéticas que, en el largo plazo, eliminen la dependencia de la industria extractiva fósil; promoveré la normatividad ambiental, tipificaré en el Código Penal los delitos ecológicos con sanciones ejemplares, fortaleceré las autoridades ambientales, ratificaré el cumplimiento de los tratados en esta materia y fortaleceré la institucionalidad ambiental.



Asimismo, obligaré a las multinacionales mineras a que el mismo tratamiento que aplican en sus países de origen lo repliquen en Colombia; protegeré la biodiversidad y las áreas de reserva para disminuir los efectos del cambio climático e implementaré una economía circular, desarrollaré planes y estrategias para la descontaminación atmosférica y asumiría los retos del COP 26.



Igualmente, crearé un plan de protección especial de la Amazonía.