El Pacto Histórico se convirtió en el gran ganador de la disputa por la Cámara de Representantes en el Valle del Cauca, al alcanzar cinco de las trece curules que le corresponden al departamento en esa corporación.



Aunque los resultados definitivos tardarán varios días en conocerse oficialmente, las cifras publicadas por la Registraduría hasta la medianoche de este domingo, teniendo escrutadas el 98,34 % de las mesas, dan como triunfadora de las elecciones regionales a la coalición de izquierda que lidera el candidato presidencial Gustavo Petro.



El Partido de la U ocupó el segundo lugar y tendrá tres representantes, mientras que el Partido Liberal logró dos curules en Cámara.



La lista la completan los partidos Centro Democrático, Cambio Radical y la Alianza Verde, que tendrán cada uno un representante a la Cámara.

¿Quiénes llegaron?

Por el Pacto Histórico, que hasta la medianoche reportaba más de 367 mil votos, los representantes a la Cámara del Valle del Cauca serán José Alberto Tejada, Gloria Elena Arizabaleta, Cristóbal Caicedo, Jorge Alejandro Ocampo y Alfredo Mondragón.



Por el Partido de la U, que contabilizaba más de 250 mil sufragios, estarán Jorge Eliecer Tamayo, quien repite. Lo acompañaran Julián David López (hijo del exalcalde de Palmira Ritter López) y Víctor Manuel Salcedo (ex gerente del canal regional Telepacífico).



Mientras, por el Partido Liberal, que cuenta más de 210 mil votos, los elegidos son Álvaro Monedero, quien ya está en Cámara, y Leonardo de Jesús Gallego Arroyave.



En el Centro Democrático, que tuvo más de 122 mil votos, repite el representante Christian Garcés. El elegido por el partido Alianza Verde, que sumó más de 123 mil votos, fue Duvalier Sánchez, mientras que por el partido Cambio Radical, que ha obtenido más de 96 mil votos, estará Hernando González.

"Un castigo para los partidos tradicionales"

Con relación a estos resultados, Santiago Londoño Jaramillo, politólogo de la Universidad Javeriana, afirmó que "estos son unos resultados que se veían venir porque desde hace varias contiendas electorales se estaba evidenciando que el Valle se estaba alineando más hacia la izquierda".



"Es un golpe para los partidos tradicionales, la participación no aumentó entonces los votos simplemente se movieron. Los grandes perdedores fueron los partidos religiosos porque no lograron tener una representación", comentó.



Londoño manifestó que se evidenciará un cambio en cuanto a la representación del Valle en la Cámara porque perdieron varios candidatos de opinión.



"Dividirse es lo peor que puede pasar y el ejemplo es lo que pasó con

la coalición Centro Esperanza. El cambio en el Valle sí se está notando, están perdiendo liberales y los de la U, en esos partidos perdieron los candidatos de opinión", mencionó.



Por otro lado, los resultados de las elecciones para la Cámara de Representantes muestran que no se registró un aumento considerable de votantes, como pensaron muchos colombianos.



“En su momento se dijo que la juventud se volcaría a las urnas para expresar su inconformismo con los partidos tradicionales, pero el balance de la votación no deja verlo así. Lo que realmente se notó fue un cambio en la votación. Lo que vimos con estas elecciones fueron votos de castigo para los movimientos tradicionales”, explicó Londoño Jaramillo.