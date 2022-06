Los seis puntos que propone De la Calle a los candidatos para garantizar cambio en segunda vuelta

El senador electo Humberto de la Calle propuso este domingo un acuerdo de 6 puntos que garantice que el cambio por el que votaron los colombianos en primera vuelta se mantenga en la segunda.



“El hecho clave de la jornada fue la amplia mayoría en favor de las candidaturas que han proclamado la necesidad del cambio. El entierro de la clase política tradicional es un logro que hay que solidificar”, manifestó el ex negociador de paz.



De la Calle enumeró los seis puntos en los que los dos candidatos podrían ponerse de acuerdo:



- Aceptar el resultado de las elecciones, no impulsar “consejas de fraude” y dejar que las reclamaciones sean conducidas en paz.



- Respetar la Constitución y los elementos esenciales de la democracia y en caso de modificar la carta política hacerlo a través de los mecanismos ordinarios y extraordinarios que prevé la Constitución.



- Aplicar los estados de excepción con estricta sujeción a las normas constitucionales.



- Preservar el modelo de economía abierta, sin perjuicio de la intervención del Estado para los fines definidos constitucionalmente.



- Contribuir a construir una bancada mayoritaria en el Congreso que contribuya a la búsqueda de la paz, que ponga en marcha una política social, que apruebe una reforma tributaria progresiva, que lleve a la aplicación de políticas públicas y que esté comprometido con el medio ambiente.



- En cuanto a los demás asuntos, cada fuerza política podría proceder con libertad.



En su declaración, De la Calle reconoce que “las fuerzas del régimen han anunciado que abordan la candidatura de Rodolfo Hernández, adhesiones que si bien él no ha aceptado rondan el ambiente y entorpecen el antes innegable llamado al cambio depositado en las urnas.



Sin embargo, no manifiesta su apoyo a ninguno de los dos candidatos.