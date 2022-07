Los planes que tiene Gaviria para liderar el Ministerio de Educación en el gobierno Petro

Alejandro Gaviria, quien asumirá el Ministerio de Educación en el gobierno de Gustavo Petro, se refirió a los planes que tiene para que su cartera tenga recursos y se puedan realizar reformas necesarias.



De acuerdo con lo manifestado por el exprecandidato presidencial, una vez él asuma el Ministerio se enfocará en buscar soluciones a los retos que tiene el país en materia educativa, siendo uno de ellos la gratuidad de la educación superior.

Lea además: "Vamos a construir entre todos": Gaviria tras su designación como ministro de Educación



Al respecto, Gaviria explicó que entre sus planes está crear un nuevo Icetex y que la educación sea gratuita para todos los estratos. Además, manifestó que se buscará que quienes estudien en universidades públicas no solo tengan acceso a un pregrado, sino que también tengan asegurada una manutención.



"Hay recursos asegurados para 2022 y una intención en presupuesto de 2023, y eso no solo incluye la gratuidad, sino también, para un porcentaje importante de estudiantes de las universidades públicas, un subsidio de manutención", detalló Gaviria en diálogo con Blu Radio.



Con relación al Icetex, el exrector de la Universidad de los Andes indicó que ya ha estado evaluando los puntos críticos sobre este tema y que uno de los importantes que se debe atender con prontitud son las deudas que asumen los jóvenes y que, debido a los altos valores, no les permite culminar sus estudios.



"Identifiqué dos desafíos de corto plazo importantes: hay un conjunto de beneficiarios del programa Ser pilo paga que, por alguna razón, en tercero o cuarto semestre no pudieron seguir estudiando . Esos jóvenes hoy en día tienen deudas impagables, ahí toca ver los mecanismos jurídicos para una condonación de esas deudas. Eso lo quiero hacer en el primer mes", mencionó Gaviria.

Lea también: "Iremos a enfrentar la corrupción": Hernández confirmó que sí aceptará su curul en el Senado



De igual forma, manifestó que se debe evaluar los casos de las personas que aunque sí terminaros sus estudios, no han podido pagar la deuda porque no han conseguido trabajo.



"Otros jóvenes se endeudaron con el Icetex, terminaron su educación superior, pero las realidades laborales los llevaron a no conseguir trabajo; ahí toca buscar alivios, extensión de los plazos, medidas más generosas del pasado", precisó Gaviria.