Los pendientes con los que empieza el cierre de la legislatura

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Apocos días de que finalice el primer período de una de las legislaturas más atípicas del Congreso de la República, debido a la pandemia del Covid-19, son muchos los temas que aún faltan por resolver y los que ya se hundieron.



Asuntos como la reforma al Código Electoral y la financiación de la adquisición de vacunas contra el covid serán cruciales en lo que queda de la legislatura, que termina el próximo 16 de diciembre.

Analistas políticos coinciden en que el desempeño de los congresistas en este periodo se quedó corto.



Por ejemplo, John Mario González considera que el balance del Legislativo en este segundo semestre es precario, aunque haya tenido que desarrollar funciones en circunstancias inéditas generadas por la pandemia.



“Un balance, en todo caso un poco mejor que el del primer semestre, cuando se estaban adaptando a las nuevas condiciones de la pandemia, cuando existía la controversia sobre si eran legales o no las sesiones virtuales y antes de que la Corte constitucional declarara la exequibilidad de dichas sesiones virtuales”, dice.

Puede leer: Duque pide al Congreso avanzar en debate de reforma al código electoral

En ese sentido, agrega que el Congreso sigue en deuda con el país, “pero no porque los congresistas sean vagos, ellos trabajan y trabajan muy duro, pero trabajan muy mal”.



A su criterio, son muy pocas las leyes aprobadas que vale la pena resaltar. “Solo para destacar, la de estímulos al empleo formal, que extiende los subsidios a la nómina hasta marzo del próximo año en razón de la pandemia y la Ley de Regalías”.



Según Jairo Libreros, analista político, la forma en la que ha actuado el Congreso de la República en medio de la pandemia es decepcionante, debido a que no logró ejercer suficiente control político a un Gobierno que le tocó afrontar uno de los problemas de salud pública más difíciles de la historia “y por esta razón debían vigilar los decretos con fuerza de ley que se expidieron”.



“El Congreso no cumplió con su labor constitucional, se negó a adelantar los trámites y debates necesarios para determinar si el Ejecutivo estaba violando no solamente los términos constitucionales y legales en la expedición de los decretos, sino para garantizar que el interés público prevaleciera por encima de cualquier otra variable”, añade Libreros.

Dentro del paquete para reactivar la economía por parte del Gobierno, está la ley de emprendimiento, a la que solo le falta la aprobación del Senado para entrar en vigencia.

Lo que falta por discutir

​

Uno de los proyectos que promete una agitada discusión en los próximos díasa en el Congreso es la reforma al Código Electoral que, tras haber sido aprobado en primer debate luego de dos semanas de sesiones, casi cien horas de discusión y un paquete de más de mil proposiciones, está a la espera de ser analizado en las plenarias del Senado y la Cámara.



La aprobación de este proyecto, que tiene mensaje de urgencia del Gobierno Nacional, es una de las cuentas pendientes del Legislativo con la ciudadanía, debido a que el actual Código Electoral está vigente desde hace más de 30 años en el país.



El objetivo es que haya mayor transparencia en los escrutinios durante las elecciones, pero sobre todo paridad de género en las listas que se conformen para integrar los cuerpos colegiados, como Senado, Cámara, concejos, asambleas y juntas de Acción Comunal.



Otro de los proyectos que será crucial antes de finalizar la legislatura será el que establece como de interés general una eventual vacuna para el Covid-19 y al que solo le falta un debate en la Plenaria de Senado para convertirse en ley de la República.



Titulada ‘Vacunas para todos’, la iniciativa fue aprobado en la Cámara de Representantes, luego de una álgida discusión alrededor de la propuesta de que los estratos 5 y 6 pagaran para adquirir el inmunizador.



La ley daría herramientas jurídicas al Gobierno para establecer alianzas estratégicas y destinar directamente recursos financieros para la adquisición de vacunas experimentales o para cualquier otra pandemia que se llegara a presentar en el futuro.

En medio de la pandemia y la caída de la economía, en el Congreso cobró importancia también la necesidad de una ley de turismo que permita impulsar este sector, tras haber sido uno de los más afectados por la crisis sanitaria.

Ya son varias las veces que se han presentado iniciativas para reducir o congelar el salario de los congresistas, pero, como en esta ocasión, terminan por hundirse.

El proyecto ya fue aprobado en primer debate en una sesión conjunta de comisiones de Senado y Cámara, donde se le dio vía libre a la eliminación de la sobretasa de energía y del impuesto al consumo para alimentos y bebidas durante el próximo año, con el objetivo de contribuir a dicha reactivación.

De igual forma, se tiene contemplada una reducción del 5 % de los tiquetes aéreos.

Lo que ya se hundió

​

En lo corrido de la legislatura son varios proyectos los que se han ido quedando en el tintero y que no alcanzaron a reunir los votos necesarios para hacerse realidad.



Uno de ellos fue el que, nuevamente, buscaba realizar una reforma política y que incluía en su texto la posibilidad de congelar el salario a los congresistas. El proyecto no pasó su segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.



Otra de las iniciativas que se hundió, por segunda vez en menos de un año, fue la que reglamentaba el uso de la marihuana con fines recreativos.



En plenaria de Cámara el texto no pasó, tras tener una votación de 102 contra 52. Lo que buscaba era que los consumidores de esta sustancia pudieran adquirirla en sitios regulados, con el objetivo de combatir la ilegalidad que hay hoy en sus ventas.



En materia de reforma pensional, que es otro de los pendientes del Gobierno Nacional, el Legislativo hundió el proyecto que permitía que los trabajadores a los que les faltan diez años o menos para pensionarse pudieran cambiarse de régimen.



El Ministerio de Hacienda se opuso, argumentando que si esto sucedía, se generaría un impacto fiscal cercano a los $34,2 billones, puesto que más de 500.000 colombianos harían efectivo este traslado.

Otra de las iniciativas que se cayó en medio de la controversia fue la que reformaba el reglamento del Congreso de la República para habilitar las sesiones virtuales en momentos particulares, como la pandemia del Covid-19. En la ley se incluía un artículo en el que se determinaba que las sesiones virtuales no podrían utilizarse para hacer reformas para cambiar los Acuerdos de Paz.

En la virtualidad

​

Esta legislatura ha sido fuertemente criticada por los episodios que se han presentado en varias sesiones virtuales del Congreso, en las que algunos parlamentarios han sido ‘pillados’ diciendo cosas fuera de lugar.



En medio de los intentos por retomar la presencialidad, se presentaron algunos brotes del virus que pusieron en alarma a muchos congresistas y, por lo tanto, se tomó la decisión de hacer sesiones mixtas.