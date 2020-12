Duque pide al Congreso avanzar en debate de reforma al código electoral

Juan Felipe Delgado Rodriguez

En el marco de la presentación formal de la nueva cédula digital, el presidente Iván Duque invitó a los congresistas a salir de los debates de coyuntura, con el objetivo de sacar adelante la reforma al código electoral que cursa en el Legislativo.



“Yo invito a que nos salgamos de los debates de ocasión y de coyuntura. En este momento, el debate transcurre en el Congreso de la República y bienvenido el debate, bienvenidos los aportes, bienvenidos los señalamientos, bienvenidas las argumentaciones. El Congreso ha demostrado que en muchas y en múltiples circunstancias puede, a partir de esos debates, generar consensos”, indicó el mandatario.



El jefe de Estado reconoció que la propuesta que fue entregada al Congreso no es la misma que se presentó inicialmente, pero señaló que esta ha sido enriquecida, y reconoció que hay quienes no están de acuerdo con el borrador de proyecto que hay hasta ahora, sin embargo, aseguró que el país no puede ‘tirar la toalla’ frente a la necesidad de hacer esta reforma.

El presidente agregó que Colombia necesita un código electoral moderno, articulado con la transición tecnológica, que sea garantista, que tenga elementos que lo concilien en materia de tecnología y que les permita a los colombianos tener una estructura legal.



A partir del primero de diciembre Colombia empezará el tránsito a la identificación digital a través de la nueva cédula, que tendrá incorporada información confidencial como los datos biográficos y biométricos del ciudadano.



El documento, que tendrá un costo cercano a los 50.000 pesos, y que por ahora no será de obligatorio uso, tiene en su diseño los colores de la bandera de Colombia, imágenes de Cartagena y mariposas amarillas, como un homenaje al realismo mágico del premio nobel Gabriel García Márquez.



La cédula tendrá nombre, apellido, número de identificación, lugar y fecha de nacimiento, lugar y fecha de expedición del documento, sexo, firma y foto, igualmente tendrá un código QR cifrado, que tendrá información de seguridad e información biométrica que garantizará que el uso de los documentos solo pueda ser realizado por el titular, evitando la suplantación de identidad.



La cédula digital tiene una zona de lectura mecánica, conocida como MZR, que habilita su verificación como documento de viajes a destinos de la Comunidad Andina de Naciones.



El documento tendrá una validez de diez años, porque los mecanismos de seguridad que la habilitan están basados en la biometría y requiere actualización.

Las personas podrán tener esta cédula en sus celulares, siempre y cuando sea smartphone, debido a que se necesita descargar la aplicación de la Registraduría Nacional. Además, no se requiere de tener internet para usarla, porque luego de haber sido descargada se podrá acceder a ella.