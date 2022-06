Los ganadores y perdedores con el triunfo de Gustavo Petro en las elecciones de 2022

Luego de finalizada la que fue sin duda la campaña presidencial más agresiva en la historia reciente de Colombia, son varios los ganadores que deja esta contienda en diversas regiones del país por el papel que desempeñaron en el triunfo del candidato del Pacto Histórico.



Por el contrario, queda otro sector que no alcanzó la victoria electoral, pero que no podría calificarse como 'perdedor'. Es el caso del ingeniero Rodolfo Hernández, al que hasta hace seis meses era muy poca la gente en el país que lo conocía y obtuvo más de diez millones y medio de votos.



En ese listado de ganadores queda también la Registraduría Nacional del Estado Civil por la rapidez con la que entregó los resultados, las firmas encuestadoras que con el margen de error le apuntaron al resultado conocido y la Fuerza Pública que garantizó la seguridad en la jornada en todo el país.



Por el contrario, entre los perdedores quedan los partidos políticos tradicionales que terminaron con divisiones internas demostrando su incapacidad de mantener la disciplina partidista.



Los ganadores:



Gustavo Petro y sus aliados.

Con el triunfo del candidato del Pacto Histórico no solo gana él, sino también los partidos políticos de izquierda, especialmente el Polo Democrático, que venía de 'capa caída' y ahora tendrá la posibilidad de estar en poder ejecutivo colombiano.



Pero otros sectores también se cuentan entre los ganadores. Miguel Jaramillo, director de la firma de estrategia Jaramillo Lujan, destaca que "también gana el santismo, un sector del centro representado por algunos integrantes del Partido Verde y cierto sector empresarial más ligado a grupos económicos distintos a los que hoy se ven favorecidos por el manejo económico del gobierno Duque”.



Por su parte, Santiago Londoño, politólogo de la Universidad Javeriana de Cali, indicó que con la victoria de Petro también ganará el Congreso, pues según él, se le dará una continuidad a la dinámica de poder y permitirá la negociación de algunos temas.



Además, Londoño indicó que con el gobierno de Petro también ganará “definitivamente la sociedad civil, puesto que va a escalar mucho en empoderamiento. Esto se verá especialmente con la vicepresidenta".



Jaramillo Luján sostiene además que “hay líderes importantes que están dentro de la baraja o entre los respaldos de Gustavo Petro y esta victoria los deja posicionados de cara a las elecciones del 2023, donde buscarán las Gobernaciones y Alcaldías”.



Francia Márquez.

La líder social del corregimiento La Toma, en el municipio de Suárez (Cauca) se convierte en la primera mujer afrocolombiana en alcanzar la Vicepresidencia de la República. Alcanzó su designación tras los resultados de la consulta interna del Pacto.



Daniel Quintero.

El Alcalde de Medellín fue sancionado por la Procuraduría luego de jugarse haciendo campaña en sus redes sociales por el candidato presidencial por el Pacto Histórico. Desde antes de ser alcalde tenía una gran cercanía con Gustavo Petro.



Luis Gilberto Murillo.

Quien fuera la fórmula vicepresidencial del candidato Sergio Fajardo se apartó de la decisión de su jefe y se sumó en segunda vuelta a la campaña de Gustavo Petro. El exministro de Agricultura es parte del sector del santismo que apoyó a Petro, junto a Alfonso Prada.



Armando Bennedetti.

El controvertido exsenador por el Partido de la U se apartó de su colectividad en medio de un escándalo político para sumarse a la campaña del hoy elegido presidente Gustavo Petro. Sin embargo, en la recta final de la campaña estuvo apartado, al igual que el también senador Roy Barreras, pues fueron protagonistas del escándalo de los 'petrovideos'.



Claudia López.

En último momento el sector político de la Alcaldesa de Bogotá, representado por su esposa Angélica Lozano, se sumó a la candidatura de Gustavo Petro, pese a sus diferencias. Cabe recordar que el grupo de Gustavo Petro ha sido férreo opositor a la gestión de la mandataria.



Alejandro Gaviria.

El ex ministro de Salud se mantuvo firme en su apoyo a Petro, pese a que el escándalo de los 'petrovideos' reveló la estrategia se siguió dentro del Pacto Histórico para dividir al centro. Gaviria es considerado por muchos como una carta que el nuevo mandatario consideraría para su equipo económico.



Los perdedores:



Uribe y el uribismo.

El mayor perdedor de esta campaña electoral es el expresidente Álvaro Uribe y su partido Centro Democrático. Según el analista Santiago Londoño, "Uribe y su movimiento pierden en gran manera, porque se alejan de todos los espacios de poder que consolidaron durante estos últimos cuatro años gobernando”.



El presidente Iván Duque.

El jefe del Estado es señalado, incluso por líderes de su propio partido, como el principal causante de la derrota del uribismo. La figura de Duque fue causa de una profunda división dentro del Centro Democrático, que se acentuó en la actual campaña y sus declaraciones en contra de Gustavo Petro en los últimos meses acrecentaron la popularidad del líder de la izquierda.



Los partidos políticos tradicionales.

“Con el triunfo de Petro pierde después de muchísimos años la derecha colombiana, que ahora enfrenta a una figura no solamente nacional, sino también internacional como Petro”, dice el director de la firma de estrategia Jaramillo Lujan a El País.



De este grupo se destacan el Partido Conservador, Cambio Radical y los movimientos cristianos, entre otros. Pero quizá el mayor derrotado en este grupo es el director del Partido Liberal, César Gaviria, quien a pesar de haberse reunido con Petro cerró toda posibilidad de aliarse con el líder de la izquierda y decidió hacer campaña presencial junto a Federico Gutiérrez.



Fico Gutiérrez.

Luego de quedar fuera de la carrera presidencial en primera vuelta, el exalcalde de Medellín había llamado a sus electores a acompañar en la elección definitiva a Rodolfo Hernández. No obstante se considera que será la cabeza visible de la oposición a Gustavo Petro.



William Ospina.

Uno de los principales intelectuales del país y se había jugado desde antes de la primera vuelta en sus columnas de opinión respaldando el nombre del exalcalde de Bucaramanga. El mismo Rodolfo lo tenía enlistado en su eventual gabinete si alcanzaba el triunfo.



Ingrid Betancourt.

La excandidata presidencial independiente había renunciado a su aspiración antes de la primera vuelta electoral para anunciar su apoyo a la candidatura de Rodolfo Hernández. A través de sus redes sociales mantuvo una crítica constante a Gustavo Petro.



Carlos Amaya.

Hizo parte de la Coalición de la Esperanza como precandidato presidencial y luego de que Sergio Fajardo salió en primera vuelta se jugó con el exalcalde Rodolfo Hernández. Como parte de la Alianza Verde promovió al exalcalde de Bucaramanga en el oriente del país.



Juan Manuel Galán.

El líder del Nuevo Liberalismo se sumó a la candidatura del exalcalde de Bucaramanga para la segunda vuelta, pese a que algunos de sus copartidarios acompañaron a Petro. Tuvo un fuerte rifirrafe con Petro por presuntos ofrecimientos para acompañarlo.



Sergio Fajardo.

Por segunda vez consecutiva el exgobernador de Antioquia quedo fuera en la primera vuelta y para la segunda ronda no tomó partido y optó por votar en blanco. Su falta de decisión ha generado el rechazo de sectores de derecha e izquierda.



Los que perdieron, pero ganaron:



Rodolfo Hernández.

El exalcalde de Bucaramanga era hasta hace seis meses un desconocido en la política nacional y logró, contra todo pronóstico, obtener seis millones de votos sin el respaldo de ningún sector político en primera vuelta, lo que le dio un cupo para estar en la elección definitiva y superando a Fico Gutiérrez.



Rodolfo, quien obtiene una curul directa en el Senado, llegó hasta la última ronda rechazando cualquier acuerdo político y con la bandera de acabar con la corrupción que desangra al país.



A sus 77 años podría convertirse en la cabeza de la oposición a Gustavo Petro cuando se posesione el próximo 7 de agosto.





Marelen Castillo.

Al igual que Rodolfo Hernández, esta docente caleña, licenciada en biología y química, ingeniera industrial, investigadora y con un doctorado en Educación queda convertida tras esta campaña electoral en una nueva figura de la política nacional.



Hasta antes de aceptar la invitación a ser fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández no tenía ninguna participación en política y logró por su carisma alcanzar el cariño y el reconocimiento de diversos sectores sociales en los meses que duró esta campaña.



Desde la Cámara de Representantes, donde ocupará un escaño, asegura que seguirá liderando las banderas de la educación en Colombia.