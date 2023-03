"Los cambios no van a llegar con una reunión en la Casa de Nariño con César Gaviria": Petro

Desde Villavicencio, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió al expresidente y máximo líder liberal, César Gaviria, quien recién anunció que su colectividad no apoyará el articulado de la reforma a la salud que actualmente tramita el Gobierno en el Congreso de la República.



El mandatario colombiano aseguró que los cambios que exigieron particularmente los jóvenes en las urnas no llegarán si él solo se sienta a hablar con el expresidente Gaviria en la Casa de Nariño.



“No crean ustedes que los cambios van a llegar si Petro se sienta en una silla, en un salón frío y dorado del Palacio de Nariño a hablar con César Gaviria, por ahí no van a llegar los cambios, los cambios van a llegar si la sociedad se mueve”, afirmó el presidente en medio de su discurso.



Lea aquí: Partido Liberal no apoyará la reforma a la salud del Gobierno, confirmó César Gaviria



El mandatario aseguró que sin el apoyo de los jóvenes él no sería presidente, por tal motivo, reiteró que en Colombia debe haber un cambio el cual está buscando por medio de las reformas sociales.



“Su primer voto lo destinaron al cambio, por eso hay otro Gobierno de Colombia, sin ellos y sin ellas yo no estaría aquí, y el ansia, la aspiración, creo interpretarla de esa juventud popular, la primera juventud popular es indudablemente poder estudiar, poder vivir en este país, tener un país donde valga la pena existir”, explicó Petro.



Y reiteró: “Como lo decían muchísimos de esos mismos jóvenes en las grandes movilizaciones que llamamos el estallido social y por el cual incluso algunas personas aquí están aún presas sin que este Gobierno haya podido aún sacarlos de la cárcel, porque se han dedicado a escarmentar con esa juventud tratando de atemorizar al resto”.



El presidente finalmente aseguró que su Gobierno siempre primará la educación de los jóvenes.



“Hoy estamos en esas reformas y una de las reformas indudables que tiene que ver con la libertad y los derechos es que la juventud colombiana pueda acceder a la educación superior”, explicó Petro.