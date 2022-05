Los asesores económicos detrás de los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta

El próximo ocupante de la Casa de Nariño, que se disputará entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, deberá retomar el punto de recuperación que dejará el Gobierno de Iván Duque. La llegada de la pandemia supuso un freno al desempeño económico de Colombia y puso sobre la mesa las falencias de la estructura del Estado y los principales indicadores económicos.



Por ello, uno de los mayores retos que tendrá el nuevo mandatario será el manejo de la economía del país. En ese sentido, un punto clave, según los analistas, será cómo se rodeen los candidatos; es decir, cómo estarán formados, en este caso, sus equipos económicos que los asesorará y guiará en la gobernanza macroeconómica del país.



“Quien quiera que llegue a la Presidencia de la República tendrá que enfrentar una situación económica complicada, con una serie de reformas que se han venido postergando en el tiempo, un escenario internacional muy preocupante y un Congreso muy fraccionado. En ese sentido, no solo es importante que el equipo económico tenga fórmulas concretas para superar estas dificultades, sino que también esté en capacidad de generar consensos con otros sectores políticos. Diría que no hay solo que trabajar en el “qué”, sino también en el “cómo” se sacan adelante las reformas que se requieren”, dijo Julián Arévalo, analista económico.



En medio de sus campañas algunos candidatos dieron a conocer quienes serían sus equipos económicos. Hoy, Petro y Hernández, que obtuvieron más de 8 millones de votos y más de 5 millones, respectivamente, y aproximadamente, serán lo que deberán conquistar los nuevos votos.



Por eso, La República hizo el ejercicio de investigar cómo estarán rodeados los dos aspirantes a la Casa de Nariño en materia económica. En el caso de Gustavo Petro están claros sus asesores macroeconómicos; pero en el de Hernández, su equipo de campaña dijo que el economista era él.



El candidato presidencial Gustavo Petro tiene como asesores económicos a Luis Fernando Medina, Ricardo Bonilla y Diego Guevara. “En la propuesta económica somos muy tranquilizadores para los inversionistas tanto afuera como en Colombia. Es una estrategia que, por un lado, busca consolidación fiscal y simultáneamente una transformación productiva”, ha asegurado Medina, quien es doctor en Economía por la Universidad de Stanford. Medina ha sido también profesor de Ciencia Política en la Universidad de Chicago y en la Universidad de Virginia. También ha impartido clases en Colombia en la Universidad de Los Andes, la Universidad Nacional y la Universidad de Externado. Actualmente es profesor e investigador del Instituto Carlos III-Juan March de Ciencias Sociales.



El candidato Petro, según Bloomberg, genera gran nerviosismo en los mercados debido a sus propuestas de reducir la exportación petrolera. El crudo es la principal exportación de Colombia y genera gran cantidad de ingresos al Gobierno. Sin embargo, según datos de Bloomberg, mientras Petro fue alcalde de Bogotá redujo la carga de la deuda de la ciudad. Fitch Ratings subió la calificación de Bogotá mientras estuvo en el cargo, lo cual fue una mejora en la calificación”, dijo el medio.



En el caso de Ricardo Bonilla, este fue ex secretario de Hacienda de Bogotá de Gustavo Petro, cuando este fue alcalde de la capital. En su perfil profesional y académico se encuentra que Bonilla es economista de la Universidad Nacional, especializado en la Universidad de Rennes (Francia); profesor de la Universidad Nacional y director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de esa universidad. Es seguidor de la línea keynesiana en economía y ha manifestado ser representante de la izquierda moderada o socialdemócrata. Junto con Jorge Iván González (que no quiso formar parte del gabinete) fue uno de los cerebros del programa de Petro en su parte económica.



El tercer asesor del candidato por el Pacto Histórico, Diego Guevara, es también profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Colombia.



Como se mencionó, el candidato Hernández no tiene aún un equipo económico definido, pues lo que dijeron desde su campaña es que él mismo cumple esa función. Sin embargo, estas serían sus propuestas económicas para Colombia.



El candidato propone cubrir gastos, impuestos y responder por la materia prima que se usa para generar bienes. En materia pensional, indica que no es no es necesario quitar el ahorro de los fondos privados. “Hay que ajustar los subsidios para quienes los necesitan”, dijo.



Para bajar la inflación, concentrada en los alimentos, dice que en vez de importar 17 millones de toneladas de estos, es mejor producirlos en el campo para, entre otras cosas, generar para mayor empleo. El ex alcalde de Bucaramanga también dijo respetará la independencia del Banco de la República, y buscará bajar las tasas de interés.