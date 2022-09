"Lo que sucede allá es el colmo": Canciller dice que Colombia condenará régimen de Nicaragua

El ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, por primera vez se refirió en público a la decisión diplomática de Colombia de ausentarse ante el Consejo Permanente la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la sesión del pasado 12 de agosto, en la que se evaluó y tomó posición sobre la situación interna de derechos humanos en Nicaragua.



En entrevista con la W Radio, el canciller aseguró que la decisión se tomó por temas humanitarios y no por la actual demanda que tiene Colombia y Nicaragua ante la Corte Penal Internacional de La Haya.



Lea además: Presidente Petro contemplaría declarar emergencia económica por ola invernal



“No, claro que no, son absolutamente humanitarias, el obispo encarcelado no tiene que nada que ver con las decisiones de la Corte Internacional de Justicia. Este es un Gobierno que desde el comienzo habla de la paz total, inclusive más allá de las fronteras, ahí está el caso de Venezuela”, afirmó Leyva.



El canciller además reiteró que el actual Gobierno siempre defenderá los derechos humanos y prevalecerá la vida.



“Naturalmente, se dio una circunstancia, precisamente la que señaló, que podía haber un camino para tratar de aterrizar al señor Ortega, al presidente de Nicaragua. Lo que está sucediendo allá es el colmo, ahora, la situación que se presentó fue una coyuntura que se dio gratuitamente porque los medios lo dicen”, afirmó Leyva a Daniel Coronell.



Y reiteró: “Se presentó una coyuntura porque interpretamos que era el momento de llamarle la atención al señor Ortega, dado que nosotros estamos convencidos de que particularmente, de tiempo atrás, las cosas de orden público no se pueden tratar a las patadas, metiendo a los amigos a la cárcel, acabando con todas las asociaciones nacionales defensoras de derechos humanos”.



Lea también: Reforma tributaria: Alfonso Prada espera que mayorías en el Congreso respalden el proyecto



Finalmente, el canciller Leyva aseguró que Colombia firmará una declaración para rechazar las acciones cometidas por el presidente Ortega.



“Estamos en vísperas de una moción que surge en Ginebra censurando a Nicaragua, son 53 países que van a manifestarse, Colombia está incluida. Todo tiene un límite y llega un momento que la buena voluntad se agota, pero eso no quiere decir que aún firmando una resolución los 56 países dejemos de lado nuestras preocupaciones por la suerte de quienes están detenidos”, afirmó Leyva.