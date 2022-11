Lo que se sabe sobre el presunto complot que denunció Nestor Humberto Martínez

Por medio de una carta enviada a las autoridades de Estados Unidos, el exfiscal Néstor Humberto Martínez denunció un complot judicial en contra suya y de varios fiscales, de parte de algunas personas que buscan venganza por sus actuaciones cuando lideró el ente acusador.



Este complot, según la carta enviada a Francisco Palmieri, embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, y a la fiscal Jamie Mickelson, delegada del Departamento de Justicia del país norteamericano, estaría orquestado por varias personas, entre ellas el periodista Gonzalo Guillén.



“En mis más recientes comunicaciones a las autoridades judiciales de los Estados Unidos y de Colombia, revelé los nombres de los determinadores de este crimen reputacional e inclusive el de los periodistas que sirven a esa causa, uno de ellos prepago, porque se sabe -según los medios de comunicación y de la propia justicia- que recibió dineros, con el macabro propósito de lesionar públicamente mi buen nombre y el de los servidores de la fiscalía”, dice la carta.



Martínez denuncia que por medio de WhatsApp se ha contactado a varios servidores judiciales, entre ellos al fiscal Daniel Hernández, quien será imputado por irregularidades en el caso Odebrecht, para fabricar señalamientos contra distintos funcionarios del Estado. “El fiscal Hernández ha sido víctima de un asedio diario para que declare falazmente contra todos”, dice.



Para probar lo anterior, el exfiscal entregó en la carta un mensaje de WhatsApp que recibió el fiscal Daniel Hernández el pasado 7 de noviembre, donde le ofrecen su libertad.



"Escuché que solamente hay una persona que puede ayudarle a reducir de sentencia, pero quiere peces gordos. Mi jefe tiene la mejor relación con esa persona que es jefe de los agentes del FBI, que tienen el caso de Odebrecht y otras cosas de corrupción en Colombia. Yo puedo arreglar una entrevista con él para que usted quede en la calle. No pagaría ni un solo día de cárcel, pero deberá entregar a Humberto, a Barbosa, a las personas que le dan órdenes a Humberto, le dan órdenes a usted y a Barbosa. También van a hundir a Álvaro Betancur”, dice la carta.



Néstor Humberto Martínez también revela otro mensaje del 15 de noviembre de 2022, fecha en la que la Fiscalía anunció que imputará a varias personas por el escándalo de corrupción de Odebrecht.



"Buenos días, licenciado Hernández. Acabo de recibir la noticia de que la Fiscalía finalmente anunció lo que ya todos sabíamos. No se hunda solo. Aproveche que esta (sic) a tiempo de salvarse y conservar a su esposa y criar a su hijo. Monte Alegre, Santos, Humberto y demás no lo pensarían dos veces. Para ellos usted es un peón más. Ya no es momento de pensar en un juicio porque el FBI tiene múltiples declaraciones y copia de los archivos borrados. Entrega a sus jefes y lo ayudamos”, dice el mensaje revelado en la carta.



Por último, el exfiscal dice que pone a disposición, con carácter reservado, una grabación que recibió, en donde se mencionan uno o a uno los nombres de los conspiradores. “En esta prueba técnica se dice que GUILLÉN ha llevado a cabo reuniones clandestinas en Panamá con funcionarios del FBI, para acusarnos criminalmente”.



Por su parte, en un comunicado el periodista Gonzalo Guillén anunció que prepara la respectiva denuncia penal ante las afirmaciones del exfiscal Néstor Humberto Martínez.