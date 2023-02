Lo que se sabe de la contrareforma a la salud que planea presentar el Partido Liberal 

Con el objetivo de no permitir que el sistema de salud sea arrasado con la propuesta que está tramitando el gobierno nacional, el Partido Liberal, en cabeza del expresidente César Gaviria Trujillo, anunció que radicarán en el Congreso su propia reforma a la salud.



Gaviria, en un nuevo documento sobre el sistema de salud, analizó varios artículos de la propuesta que ya radicó desde la semana pasada el gobierno en el Congreso, en donde se tramitará de forma ordinaria y no estatutaria la mencionada ley.



Lea además: Este es el exclusivo sector de Dapa donde vive y llega en helicóptero Francia Márquez



Para el expresidente Gaviria, “el marco legal en salud define dos estructuras: El Sistema General de Seguridad Social en Salud y el Sistema de Salud, no obstante, ambas tienen la misma finalidad y en la práctica, son lo mismo".



Indicó en el documento que "desde la perspectiva legal, por regla básica, la jerarquía de la Ley 1751 de 2015, impone superioridad del Sistema de Salud por sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud y, reiterando que en la práctica son lo mismo, se concluye, entonces, que una modificación sobre el SGSSS es una modificación del Sistema de Salud y de la Ley Estatutaria, por lo cual su trámite debe ser de carácter estatutario”.



Frente al proyecto del Gobierno dice que se crearán estructuras de carácter político, sin la arquitectura técnica mínima necesaria, con una concentración peligrosa en la ordenación del gasto en personas específicas. Además de falta de garantías para ejercer una auditoría independiente, teniendo en cuenta que la contratación de la misma la haría el propio ordenador del gasto.



Lea también: Suspender orden de captura de 'Jhon Mechas' y disidentes no implica indulto: Danilo Rueda



“Existe una concentración excesiva de poder en la ordenación del gasto de mediana y alta complejidad por parte de solo cinco gerentes de de los Fondos Regionales, que son nombrados por el Consejo Administrador correspondiente en el cual tiene presencia el poder político local y representantes de los trabajadores, los cuales, a su vez, son nombrados por dicho poder político”, sostuvo.



Finalmente, elaboró una lista de elementos que, a su juicio, le hacen falta al articulado que ya inició su trámite en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.



Para la otra semana se espera que los liberales se esté radicando la llamada contrareforma a la salud.