¿Le suma o le resta a Federico Gutiérrez la adhesión de Zuluaga?

"Evidentemente el que gana con esto es Federico (Gutiérrez) porque va a recibir una serie de votos de estructura que le hacen falta y que van a robustecer su caudal electoral".



Así analiza Carlos Charry, sociólogo de la Universidad del Rosario, la decisión de Óscar Iván Zuluaga de renunciar a su candidatura a la Presidencia por el Partido Centro Democrático para apoyar al ganador de la consulta interpartidista de la coalición Equipo por Colombia.



“Lo hago sin cálculos políticos ni burocráticos, sin esperar nada a cambio, y con sincero entusiasmo. El partido queda así en la libertad de tomar las decisiones institucionales que juzgue oportunas”, escribió en Twitter el exministro de Hacienda al dar a conocer su determinación.



Sin embargo, para el analista su adhesión al exalcalde de Medellín “pueden llegar a encasillar a Gutiérrez dentro de un discurso de derecha y creo que el trabajo de él como candidato y sus asesores de campaña lo que van a tratar es de mantenerlo como un candidato más hacia el centro”.



De hecho, en su opinión, durante su candidatura Zuluaga también había tratado de refrescar su imagen “para verse como una persona más dialogante, más abierta a la interacción con diferentes sectores” con una “intención genuina de conquistar el centro”.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez no

se ha pronunciado sobre el retiro de Zuluaga y, según se dijo, tan solo lo hará durante la cumbre del Centro Democrático de este martes.

Pero lo cierto es que hasta ayer el aspirante por el uribismo, pese a haber sido escogido como el candidato oficial tras la consulta interna que realizó el Centro Democrático en noviembre pasado, no logró puntear en las encuestas ni posicionarse ante la opinión pública.



Sostiene Charry que, al “cargar con ese pasado del uribismo de pura casta, la intención estaba lejos de lograrse”.



Y esto lo reconocía el mismo partido, varios de cuyos integrantes, según se pudo establecer, esperaban pedirle la renuncia a Zuluaga para sumarse a la campaña del exalcalde de Medellín, quien logró más de 2,1 millones de votos el pasado domingo.



“El hecho de que Óscar Iván desista de su intención de aspirar a llegar a la Casa de Nariño “responde a la misma coherencia y disciplina que tiene el Centro Democrático, su jefe natural está diciendo ‘debemos apoyar a este otro candidato y por consiguiente no nos vamos a dividir, ni nos vamos a desgastar, ni va a haber fuego amigo entre nosotros’”, asegura el sociólogo.



De otro lado, hoy, como lo solicitó el expresidente Álvaro Uribe Vélez, se reunirán todas las directivas de la colectividad, incluyendo la bancada actual y quienes llegarán al Congreso de la República el próximo 20 de julio, luego de lo cual se esperaría que se anuncie la llegada oficial del partido de Gobierno a las huestes de Federico Gutiérrez.



Aun así, el candidato de Equipo por Colombia, continúa el analista, tratará de ganarse a los votantes que se sienten identificados con el centro político, pero que no votaron en la consulta de la Coalición Centro Esperanza, que se caracterizó por su baja participación con respecto a las otras dos mediciones interpartidistas.

Reacciones

El nuevo senador y exprecandidato presidencial uribista Alirio Barrera, quien abiertamente había dicho que votaría por Gutiérrez, aseguró que “con gran admiración y respeto felicito a mi amigo Óscar Iván Zuluaga por su gallardía. Ahora más que nunca nos toca estar unidos para evitar que se vea amenazada la libertad y la soberanía de nuestra Patria”.



Y la reelecta senadora María Fernanda Cabal, quien era opositora la candidatura de Zuluaga, se pronunció con una frase muy concreta: “Buena decisión. Primero la Patria”.



De otro lado, el candidato presidencial por la Centro Esperanza, Sergio Fajardo, aseguró que “si ahora Gutiérrez pasa a ser ‘el de Uribe’, el que continúa con lo de Duque, y una confrontación del otro lado con Petro, pues vamos a una misma película”.

'Fico' responde

”Él me llamó cinco minutos antes de hacer el pronunciamiento y le dije: gracias. Vienen muchas más adhesiones de diferentes sectores, sobre todo de ciudadanos que no tienen partido”, le dijo Federico Gutiérrez a los medios frente a la decisión de Zuluaga.



Aunque Zuluaga le había solicitado a los militantes del Centro Democrático guardar su voto hasta el 29 de mayo, día de las presidenciales, fueron varios los integrantes del partido que participaron de la consulta de Equipo por Colombia.



El presidente Iván Duque también participó en las consultas interpartidistas, votando por el tarjetón de Equipo por Colombia. La senadora María Fernanda Cabal aseguró que Gutiérrez era el candidato del Mandatario.