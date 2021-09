Lavado de activos con bitcoins, la nueva modalidad que alerta a las autoridades

Colombia es una de las naciones donde más auge tiene el Bitcoin, según Erick Rincón, presidente de la Asociación Colombia Fintech, en el país se negocian hasta 70.000 millones en cripto activos al mes, de los cuales la gran mayoría son en Bitcoin.



El Bitcoin es una criptomoneda de intercambio virtual cuyo precio varía constantemente, tal como ocurre con otras monedas como el Dólar o el Euro, su gran diferencia es que el precio de las criptodivisa es volátil y como no hay ningún organismo que las controle, sube y baja en relación a como se comporte el mercado. Esta moneda virtual circula por lo general a través de billeteras virtuales (aplicaciones que se descargan en teléfonos móviles) para generar intercambio y adquirir bienes y servicios en diferentes lugares a nivel nacional e internacional.



El creciente interés de grandes inversores e individuos en comprar Bitcoin se ha acelerado en los últimos dos años, estas criptomonedas han sido consideradas plataformas por organizaciones ligadas al lavado de activos y la financiación del terrorismo para hacer transacciones ilegales de manera anónima, esto se debe principalmente al vacío regulatorio de los instrumentos financieros.



El modo de operación de estas entidades ilegales es “el uso de monedas virtuales privadas donde se ocultan los datos de origen, cantidad y destino, compra de grandes activos con ingresos ilícitos en efectivo, para luego revender el activo en el mercado abierto de las criptodivisas”, explicó Jeimy Cano, Ingeniero y Magíster en Ingeniería de Sistemas y Computación.

Hoy en día no hay ninguna ley en Colombia que regule las criptomonedas. Ha habido intentos de proyectos de ley, pero una ley emitida por el Congreso de la República no existe para la regulación. Sin embargo, hay pronunciamientos por parte del Banco de la República y la Superintendencia Financiera asociados al manejo de dichas monedas y el funcionamiento de estas actividades digitales.



A finales del 2020, la Superfinanciera propuso varios planes piloto para intentar cosas nuevas en Fintech e innovación financiera, uno de los planes piloto, que será lanzado este año, permitirá a ciertas entidades financieras hacer alianzas con las plataformas de criptomonedas, estos nexos constituirán las condiciones de los bancos con las plataformas, pero básicamente lo que le permitira es armar una estrategia para probar de a poco como funcionará dicha vinculación.



El lavado de activos a través del Bitcoin es una problemática actual que ha desatado múltiples miradas por parte de las autoridades y el gobierno colombiano, tanto así que se puso en conversación en el Congreso Virtual Laft América, cero tolerancia con el lavado de activos, que se llevo a cabo el 1 y 2 de septiembre, organizado por Aso Juegos.



Esta problemática se ha identificado tanto a nivel nacional como internacional, uno de los casos más recientes fue la desmantelación por parte del Gobierno de Beijing, China, de 380 grupos criminales desde el 1 de enero al 23 de julio de 2021 señalados de lavar dinero a través de criptodivisas. El modo en que estas agrupaciones operaban, según un medio local, es comprando dichas monedas a través de exchanges (plataformas o mercados de intercambio), para luego venderlas en el mercado no regulado e introducir de nuevo el dinero al sistema financiero. Los fondos supuestamente provenían de estafas telefónicas y en línea.



Otro de los casos más sonados fue la captura de Jacob Burrell Campos, un joven de 21 años dedicado al intercambio de Bitcoin en Baja California, México, acusado de 31 cargos de lavado de activos con Bitcoin en agosto de 2018. Burrell realizó 971 transacciones con más de 900 clientes de quienes recibía el efectivo en persona, todo ello por medio de sus cuentas bancarias. La acusación más grave fue que permitió la introducción de más de un millón de dólares en efectivo no regulados al sistema bancario de Estados Unidos.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación los fondos relacionadas con el lavado de activos provienen de delitos como narcotráfico, minería ilegal, corrupción y ciberdelitos.

En Colombia el lavado de activos es un delito tipificado ante la ley, establecido en el Art. 323 del código penal que oscila entre los seis (6) y quince (15) años de prisión.



Sin embargo, el lavado de activos a través de medios tecnológicos y monedas virtuales no hace parte de los delitos informáticos descritos en la ley 1273 de 2009 aún, por esto dichas operaciones han estado en la mira de organizaciones ilegales.



Ante esta nueva modalidad se deben tener en cuenta algunos elementos claves para no estar involucrado como: “establecer el uso que se le va a dar a los recursos en moneda virtual, conocer con claridad la identificación de la red de transacción donde se hará la operación, detallar el derecho a reembolso dependiente de la evolución de los precios, determinar el tipo de red donde se hará la transacción y verificar si se cuenta con permisos para validación o no”, puntualizó Cano.

Plan piloto