Las posesiones que se han enredado en medio de los anuncios del presidente Petro

Las últimas designaciones que ha realizado el presidente de la República, Gustavo Petro, se han visto envueltas en enredos y cuestionamientos que han impedido su posesión oficial en los cargos, y en algunos casos, sin razón alguna o explicación por parte del Gobierno.



Uno de los anuncios más recientes del presidente Petro fue la designación de César Ferrari como director del Departamento Nacional de Planeación (DNP). La oficialización de Ferrari en el cargo se ha tardado debido a que esta no se podría realizar, según las leyes colombianas.



El docente cuenta con tres nacionalidades: es peruano de nacimiento pero también es italiano y colombiano, y según la Constitución Política de Colombia, quien no sea colombiano de nacimiento no podrá ocupar ciertos cargos públicos.



La ley 43 de 1993 en el artículo 29 establece: “Los nacionales colombianos por adopción que tengan doble nacionalidad, no podrán acceder al desempeño de las siguientes funciones o cargos públicos: “Los referentes en el artículo anterior. Los congresistas (artículo 179, numeral 7 C.N.) Los ministros y directores de Departamentos Administrativos”.



El presidente Petro también dio a conocer que Arturo Luna será el ministro de Ciencia, último Ministerio que tenía pendiente. Mediante se dio a conocer la designación, también se hizo pública una demanda que tiene Luna en su contra ante el Consejo de Estado y que interpuso el mismo Ministerio de Ciencia.



Según el medio La Silla Vacía, mientras Luna trabajó en ese Ministerio en el Gobierno del expresidente Iván Duque en el cargo de gestor de Ciencia y Tecnología, su nombramiento fue cuestionado al interior de la cartera debido a que no cumplía con los requisitos de experiencia profesional que se necesitaban para el cargo.



Hasta el momento, esas revelaciones no impedirían la posesión de Luna en el cargo, para este lunes a las 03:00 p.m. se tiene previsto que el ministro designado se posesione oficialmente en la cartera.



Finalmente sigue en veremos la posesión de la ministra de las Tecnologías designada, Mery Janeth Gutiérrez. Su posesión se ha tardado bastante a comparación de los demás ministros, esto podría deberse a los diferentes conflictos de interés que han salido a la opinión pública en los que se ha visto envuelta Gutiérrez.



Uno de los más relevantes es la demanda que interpuso la MinTic en contra de la Autoridad Nacional de Televisión (ANT) por $45.000 millones, demanda que está a cargo del mismo Ministerio que, hasta el momento, ella dirigirá debido a que ANT ya no existe, entre otros que han estado en los últimos días en los medios de comunicación.



El nombramiento de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, también intentó enredarse, esto, supuestamente, por no tener los requisitos necesarios para asumir el Ministerio, pero la información fue desmentida por la misma cartera la cual informó que Vélez si cumplía con los requisitos legales.