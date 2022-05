Las opiniones de diversos sectores políticos por el supuesto aplazamiento de las elecciones

Aplazamiento de elecciones, golpe de estado, mal perdedor, enemigo de la democracia, son algunas de las declaraciones que se han hecho desde diversos sectores políticos en las últimas horas luego de que el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, asegurara que este martes se aplazarán las elecciones presidenciales del 29 de mayo.



Todo se originó luego de que el sábado desde Barranquilla, en su acto de cierre de campaña, Petro advirtiera que esa situación se estaba gestando para afectar a las autoridades electorales del país. “...el martes tienen pensado darles un golpe a las elecciones del próximo domingo 29 de marzo. Tienen pensado suspender las elecciones, tienen pensado suspender los órganos que dirigen el régimen electoral en Colombia”, dijo Petro en su discurso.



Y sostuvo que "lo que quieren es que estalle la violencia en Colombia, para tener la excusa de perpetuar el actual Gobierno por encima de la decisión popular, lo que no debemos hacer nosotros es caer en violencias, caer en la trampa. Solo estar atentos y en unidad para defender la democracia".



Lo dicho por el candidato presidencial, sin alguna prueba, fue rechazado por el ministro del Interior, Daniel Palacios, quien sostuvo que “afirmaciones en las que se habla de aplazamiento o suspensión de las elecciones, son absolutamente falsas. Solicitamos a candidatos y equipos no generar desinformación. Unas elecciones transparentes inician con la responsabilidad de los candidatos de no promover información falsa".



Y aunque Petro pretendió buscar el apoyo de otros candidatos presidenciales, el aspirante Rodolfo Hernández, rechazó lo dicho por el líder del Pacto Histórico. “Gustavo, 1. El fuego no se apaga con gasolina. 2. Es irresponsable asumir hechos inexistentes como ciertos. 3. Soy víctima de gavillas y no me presto para hacerlas”, escribió en su cuenta de Twitter.



El aspirante a la Presidencia por el Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, igualmente se distanció de la idea y aseguró que Petro es el único que pone en peligro la democracia en Colombia. “...quien pone en riesgo la democracia es Petro. Petro siempre ha atentado contra la democracia...desprecia la democracia y lo que hace es utilizar los mecanismos democráticos para hacerse elegir y una vez elegido asesinar desde adentro la democracia y eso no se lo vamos a permitir”.



El también candidato a la Presidencia, John Miltón Rodríguez, sostuvo que “no aceptemos más odios y resentimientos. El anuncio temerario de Gustavo Petro, es irresponsable porque no contiene prueba alguna”.



Entre tanto, el presidente Iván Duque se refirió al rumor divulgado por Petro y desmintió la información que se aseguraba que este martes se fueran a aplazar las presidenciales. Además, fue enfático en que "a nadie se le puede pasar por la cabeza que se van a suspender las elecciones o se van a dar golpes de Estado".

Más reacciones

En la controversia también opinaron los expresidentes de la República. Andrés Pastrana manifestó en su cuenta de Twitter y con un mensaje sarcástico dijo: “Candidato Petro: Su denuncia es de suma gravedad y la inminencia de un golpe de estado no da espera hasta el lunes. Lo invito esta noche a mi casa o, alternativamente, a una reunión en Zoom para enfrentar inmediata, conjunta y patrióticamente esta amenaza a la democracia”.



Y luego volvió a señalar que “por lo visto, la pataleta de Petro, escurrido en las encuestas, es cortina de humo a una auditoría forense al software de las elecciones de Congreso. El millón y más de votos fantasmas que le sumó la Registraduría tras los resultados de la noche del domingo está por explicarse”.



También se pronunció el expresidente y jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe, quien indicó que “Petro y su perversa capacidad de manipulación. Nuevo embuste: que aplazarán elecciones y habrá golpe de Estado. Hace poco salió con la infamante afirmación que el uribismo va a asesinarlo. Y calladito sobre fraude del Congreso”.



Quien salió en defensa del candidato Petro fue el expresidente Ernesto Samper, quien desde su cuenta de Twitter escribió que: “El Fico Uribismo llegó al límite en su saboteo de las elecciones No contentos con tumbar la ley de garantías, politizar las FFAA, atentar contra Petro, sacar a Quintero del juego, constreñir a los votantes, ahora van por el Registrador para que no haya elecciones. No pasarán!”