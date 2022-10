Luego de que se conocieron detalles de la millonaria compra que realizó la Presidencia de Colombia para dotar las casas privadas del Presidente y de la Vicepresidenta, múltiples han sido los comentarios que ha generado esta polémica.



Según la denuncia, el Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, autorizó una compra por más de $173 millones para adquirir 31 artículos, entre electrodomésticos y juegos de cama de lujo. Al respecto, el director de la entidad, Mauricio Lizcano, defendió la compra realizada.



"Amoblar las casas privadas es un deber del Dapre luego de previas solicitudes de los jefes administrativos de cada casa y todas las compras como en este caso, se hacen a través de la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente, un mecanismo transparente", dijo Lizcano.



Lea además: Expectativa por la llegada hoy a Colombia del secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken



Frente a la controversia, uno de los primeros en pronunciarse fue el senador Gustavo Bolívar, quien salió en defensa del presidente Gustavo Petro y no solo manifestó que el mandatario no tiene tiempo de hacer compras, sino que aseguró que "algún funcionario se quiso lucir".



"Austeridad es la orden de Petro a sus funcionarios. No creo q él tenga tiempo de hacer compras. Sus reuniones van hasta media noche. Apenas tiene tiempo de dormir y lo comprado no se ajusta a su nivel de exigencia.

Creo q algún funcionario se quiso lucir. No están cuidando al Presidente", escribió Bolívar en su cuenta de Twitter.



Otro de los comentarios llegó de parte del senador y excandidato presidencial, Rodolfo Hernández, quien criticó las compras de los lujosos juegos de cama y electrodomésticos. ""#AusteridadEs No gastar más plata de la que entra, y mucho menos en pendejadas", mencionó.



La senadora María Fernanda Cabal también se pronunció al respecto y fue enfática en que ese tipo de gastos de parte de la Presidencia no era el cambio que, según manifestó, los colombianos esperaban al elegir a Petro como Presidente.



Lea también: Delegación negociadora del ELN que estaba en Cuba viajó a Venezuela



"Por fin llegó el "cambio". -Televisor Samsung de 85 pulgadas $27.499.900 -Televisor Samsung de 70 pulgadas, $10.867.000 -Licuadora digital de 10 velocidades, $1.846.000. Cuánta gente esperando que Petro fuera diferente, pero así es la izquierda", comentó Cabal.



Pero no todos fueron comentarios en contra, de hecho, hubo varios que, al igual que el senador Bolívar, salieron a defender al Presidente. Incluso, una de esas personas fue la exembajadora de Colombia en Panamá, Ángela Benedetti, quien estuvo de lado del Gobierno.



"Me da mucha consideración con Gustavo Petro. No me cabe la menor duda de su honestidad y sus mejores intenciones de cambio. Pero siento q su gobierno y entorno no le copian", mencionó Benedetti.

Sobre las millonarias compras

La Presidencia adquirió 31 artículos, entre electrodomésticos y artículos para el hogar, $173 millones. En el portal Colombia Compra Eficiente reposa la compra, por ejemplo, de un televisor Samsung de 85 pulgadas por $27.499.900 pesos; también otro de 70 pulgadas por $10.867.000.



En la Casa de Nariño también tendrán una licuadora de 10 velocidades que costó $1.846.000, una cubiertas de vitrocerámica eléctrica Le Cuisine ($7.338.400) y dos cubiertas por $34.815.000 pesos.



Para la Casa de Huéspedes de Cartagena se compraron dos cobijas con plumones de ganso por $8.159.800, cuatro acolchados tipo Duvet de 500 hilos por $11.560.000 y cuatro juegos de cama de tela de 500 hilos ($8.440.000 pesos).