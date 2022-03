Las mujeres tendrán en el próximo Congreso su más alto nivel de participación política

En total, 83 mujeres ocuparán una silla en el Congreso de la República para la próxima legislatura, cifra mayor con respecto a la de hace cuatro años.



El pasado 13 de marzo, los colombianos eligieron 32 senadoras y 51 representantes a la Cámara, lo que significa que la participación femenina en el Congreso será del 28 %.



De no presentarse cambios en los resultados, dice la Misión de Observación Electoral, MOE, “esto representaría que, en el Senado tendríamos un aumento de 9 senadoras más en comparación con las elecciones del 2018” y 20 representantes.



En suma, debe destacarse que el número de candidaturas en este 2022 también creció un 5,4 % (354 candidatas) y que por primera vez para esta elección se presentaron cuatro listas cerradas con paridad y alternancia en los primeros lugares.



El movimiento Estamos Listas, aunque no logró ninguna curul al no alcanzar el umbral de votación, presentó la primera lista feminista en el país.



Pese a esta aparente victoria, manifiesta María Isabel Molina, analista política con enfoque de género, “no quiere decir que las nuevas congresistas legislarán por las necesidades de las mujeres”.



Además, expone que el escenario para las presidenciales no es tan alentador en tanto sigue siendo un escenario ocupado en su mayoría por hombres.

Lea además: Con críticas al liberalismo, Sergio Fajardo inscribió su candidatura presidencial

Senadoras

Un dato significativo es que las mujeres se convirtieron en grandes electoras y dos vallecaucanas están entre las tres congresistas más apoyadas por el electorado.



Quien logró mayor votación fue la integrante del Centro Democrático nacida en Cali María Fernanda Cabal, quien obtuvo 196.865 sufragios. A demás de convertirse en la mujer más votada al Senado, fue la segunda más apoyada en su partido.



Y aunque cayó en número de senadores, el Partido de la U igualmente tuvo una gran electora, la actual representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Norma Hurtado Sánchez, quien se posiciona como la tercera mujer más votada al Senado de la República en 2022 con 128.184 votos y será la única vocera de esa colectividad en esa corporación.



Sorpresa electoral fue igualmente la conservadora del departamento de Bolívar Nadia Blel, quien le ganó a todos los hombres en esa fuerza política. Llegó a 165.754 votos, superando a grandes electores como los senadores Efraín Cepeda o Carlos Trujillo.



En el Partido Conservador también hubo otras dos mujeres con una votación significativa: Liliana Bitar, quien logró 114.881 sufragios, y Liliana Benavides, con 106.231 votos. Entre ellas, sacaron cerca de 400.000 votos de los 2,2 millones que tuvo el conservatismo.



En el Partido Liberal se destacaron dos mujeres que pasaron de los cien mil votos. Karina Espinosa, con 121.921 sufragios, lo que le significó ser la tercera votación más alta del partido, y Claudia María Pérez, con 110.318 votos.



Entre las dos sumaron un poco más del 10 % de la votación total del liberalismo.



Otro hecho valioso es que, a pesar de la reducción del 10,2 % de las candidaturas de mujeres para curules indígenas, por primera vez en el país esa silla será ocupada por una integrante del género femenino: Aida Quilcué, del Partido Mais.



Así las cosas, de las 32 senadoras que se posesionarán el próximo 20 de julio, nueve representan al Pacto Histórico: María José Pizarro, Aida Avella, Martha Isabel Peralta, Piedad Córdoba, Isabel Cristina Zuleta, Clara Eugenia López, Yuly Esmeralda Hernández, Gloria Inés Florez Schneider y Sandra Jaimes.



Por el Centro Democrático, las cuatro curules serán ocupadas, además de María Fernanda Cabal, por Paola Holguín, Paloma Valencia y Yenny Rozo.



Angélica Lozano, Ana Carolina Espitia, Andrea Padilla y Sor Berenice Bedoya serán las cuatro senadoras por la Coalición Centro Esperanza-Alianza Verde, mientras que por el Partido Liberal estarán Espinosa, Pérez, Laura Ester Fortich y Sara Jimena Castellanos.



Por el Partido Conservador, además de Blel, Bitar y Benavides, estará Soledad Tamayo y por Cambio Radical únicamente hará presencia Ana María Castañeda.



La coalición Colombia Justa Libres y Mira estará en cabeza de Beatriz Lorena Ríos y Ana Paola Agudelo.



De otro lado, tras el escrutinio se perdieron dos curules que serían ocupadas por mujeres: la de Esperanza Andrade Serrano, del Partido Conservador, y la que había logrado María Angélica Guerra, del Centro Democrático.

Para las presidenciales, la única candidatura femenina la lleva Ingrid Betancourt, mientras que Colombia Justa Libres y el Pacto Histórico tienen mujeres como fórmula vicepresidencia

Representantes

Es en la representación regional a la Cámara donde más se ve el crecimiento de la participación femenina. Mientras en 2018 se eligieron a 31 representantes, que equivalía al 18 % de la Cámara, para el 2022 se alcanzaron 20 curules más.



De estas 51 sillas, 46 pertenecen a la Cámara territorial, 1 por colombianos en el exterior, 1 para la curul afro y 3 por las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz.



Según el Informe de representación política de las mujeres de la Misión de Observación Electoral, los departamentos donde más mujeres fueron elegidas son: Amazonas (sus dos curules fueron ganadas por candidatas,

100 %), Quindío (67 %), Sucre (67 %), Magdalena (60 %) y Bogotá (56 %).

Situación distinta a Antioquia y Valle del Cauca, dos de los departamentos que, aunque más curules reparten en Cámara baja, solo eligieron a tres y a una mujer como representante, respectivamente.



Y es que para esta legislatura el Valle del Cauca solo contará con la participación de tres mujeres en el Congreso de la República: Cabal y Hurtado en el Senado y Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, en la Cámara de Representantes.