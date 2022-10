Las excusas por las que senadores no votaron para eliminar del servicio militar obligatorio

Críticas del mismo Pacto Histórico han recibido algunos senadores de la bancada de Gobierno que se ausentaron en la votación de la plenaria del Senado del lunes 24 de octubre en la que estaba previsto crear un servicio social obligatorio como alternativa al servicio militar obligatorio. La mayoría salió a justiciar su ausencia debido a que por los votos que faltaron, la eliminación se hundió en la votación.



Los congresistas que se ausentaron de la plenaria fueron el presidente del Senado, Roy Barreras y los senadores María José Pizarro, Wilson Arias, Sandra Jaimes y Piedad Córdoba, entre otros.



La senadora Pizarro aseguró que tenía permiso para salir del país y de ausentarse en el Congreso: “Me encontraba fuera del país con autorización tramitada y aprobada por el Senado el 29/09, adelantando gestiones por la paz total y los derechos humanos. Mañana (martes 25) estaré en mi puesto de trabajo dando la cara y continuando la lucha por la juventud, tal como lo he hecho estos años”.



Por su parte, el presidente del Senado aseguró que tuvo que retirarse de la plenaria para atender reuniones de suma importancia, por esa razón no alcanzó a estar en la votación.



“Dos tareas indelegables del presidente del Congreso (reunión del Parlamento Latinoamericano y otra con sindicatos) me obligaron a retirarme 10 minutos! Y justo en ese momento nos negaron el artículo del servicio social para los jóvenes. ¡Hoy insistiremos en la Cámara!”, informó Barreras en su cuenta de Twitter.



En el caso del senador Arias, aunque estuvo en la plenaria, se ausentó por motivos de salud.



“Estamos luchando por reabrir la votación del servicio social para la paz. Yo estuve en plenaria y le anuncié debidamente a la mesa directiva mi retiro por enfermedad porque humanamente no lograba continuar. Ya regresé y esperamos aprobar el artículo”, afirmó Arias en su red social.



La senadora Jaimes no justificó su ausencia, pero sí aseguró: “Hoy insistiremos en que el servicio social para la paz sea incluido en el debate en Cámara de Representantes y posteriormente se apruebe en conciliación”.



Y la senadora Córdoba expresó: “No puedo responder por eso ¡Me encuentro incapacitada! En pocos días me reintegro al congreso, mi voto siempre será por el servicio social por la paz y el bienestar de los jóvenes del país”.