Las dudas que han surgido en el escrutinio de votos en el Valle

Transcurrida la jornada en la que se eligió al nuevo Congreso de la República y a tres candidatos presidenciales, se comenzó el proceso de escrutinio de votos en el que ya han salido a relucir dudas de algunos partidos con respecto al conteo conocido en la noche del domingo.



“Tenemos nuestro equipo desplegado en coalición con el Partido Mira recuperando nuestros votos. Hay muchos votos más de los que contábamos, deben estar allí en las urnas y los vamos a descubrir defendiendo la democracia”, indicó el excandidato al Senado por Colombia Justa Libres Luis Fernando Arias, quien esta semana seguirá haciendo veeduría al escrutinio que se adelanta desde el coliseo María Isabel Urrutia, de Cali.



De acuerdo con Arias, con los sufragios que esperan recuperar lograrían subir el umbral para que Giovanny Peña, una de las fichas por la coalición cristiana para la Cámara de Representantes en el Valle, logre curul.



Cuidando los votos también se encuentra Duvalier Sánchez, recién elegido representante por la Alianza Verde: “Hemos recuperado 62 votos, o sea que vamos a pasar los 38 mil. En Jamundí hemos recuperado 26 y 36 en Cali”.



“He estado recorriendo las comisiones en un ejercicio de pedir garantías para tratar de que se proteja la voluntad popular”, sostuvo, a su vez, Alfredo Mondragón, electo para esa corporación en nombre del Pacto Histórico en el departamento y contó que ha recibido llamadas de preocupación con respecto a los votos de la zona rural de Buenaventura.



“Nosotros, que tenemos hoy consolidadas las cinco curules a la Cámara de Representantes del Valle, no vamos a dejar ninguna fisura que fraudulentos puedan voltear la voluntad popular”, concluyó Mondragón.

Adicional, el senador liberal Luis Fernando Velasco escribió en Twitter que “en 29.000 mesas electorales el @PactoCol tiene CERO (0) votos. Que de 112.900 mesas instaladas en 29.000 no salgan votos Pacto es estadísticamente muy difícil, hay que hacer renconteo en esas mesas”.



Respecto al escrutinio que se adelanta desde el lunes en el Coliseo Urrutia, donde se instalaron 75 comisiones, los funcionarios y testigos aseguran que, en general, el ambiente ha sido de calma y que no se han presentado irregularidades notables.

Algunos de los candidatos para las legislativas del domingo esperan el escrutinio para ratificar su curul en el Congreso o para alcanzarla.

“Las personas que están haciendo el conteo han sido muy amables, si uno tiene alguna pregunta o alguna inquietud vuelven al tema, todo ha sido muy claro, lo que está en los cuenta votos es lo que se ha presentado en las diapositivas”, señala Luisa Quintero, testigo del Partido de la U que vigila los sufragios de Norma Hurtado, quien el próximo 20 de julio se posicionará como senadora.



David Berdu, auditor de una firma contratada por la Registraduría, “el software de escrutinios ha funcionado bien, las reclamaciones que han hecho las comisiones las han atendido. Ha sido una jornada normal dentro de lo que es este proceso”.



Sin embargo, Vivian Lizeth González, testigo electoral del Partido Comunes, afirmó que se ha tratado de un procedimiento no tan ágil como se esperaba y que además “identificamos que el personal que está haciendo el escrutinio por parte de la Registraduría no está suficientemente capacitado, no saben cómo hacer algunas cosas, llenan formularios que no tienen que llenar. Ahora vimos en una de las mesas que hay uno de los E14 (acta electoral en la que se diligencia el conteo) que están con casillas vacías y no quieren dejar poner el asterisco y sabemos que eso se presta para asignarle votos a quienes no han elegido”.



De acuerdo con la testigo, fue en la comisión 68 que se presentó el hecho, pero una de las funcionarias encargadas del escrutinio indicó que “cualquier anomalía se está dejando anotada, pero estamos coincidiendo en físico con la E14, no ha habido ningún inconveniente”.



Amparo Zúñiga, quien también cumple el rol de testigo , reconfirma lo dicho por González: “Aquí han salido varias listas con los espacios en blanco y eso no tiene inconsistencia, pero ya quedó la observación”.



González finalmente hizo “un llamado a los partidos porque hay muy pocos testigos y se puede presentar cualquier irregularidad en las mesas. Es importante salir a proteger los votos de todos los que el domingo elegimos”.