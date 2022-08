"La sociedad juzga todo el tiempo; si un hombre se posesiona en tenis es bacán": MinMinas

La ministra de Minas, Irene Vélez, se pronunció luego de la polémica que se generó en torno al vestuario que ella usó para recibir a la jefa de la cartera de Industria, Comercio y Turismo de España, María Reyes Maroto.



Luego de que se insinuó que ella había violado el protocolo porque utilizó tenis para el encuentro que tuvo con la ministra Reyes Maroto, la funcionaria colombiana aseguró que la polémica es una demostración de la diferencia que hay en el país en el trato a los hombres y mujeres por su vestimenta.



"Cuando hay un hombre que se para y se posesiona en tenis es un bacán, que se ve joven, pero si es mujer, faltó al protocolo, que no siguió la estética ni respeto las reglas. Yo he aprendido que a las mujeres nos toca más duro", mencionó la Ministra.



Pero su reacción no quedó ahí y la ministra Reyes Maroto aseguró que, para ella, la polémica se basó en que la persona que supuestamente rompió con el protocolo fue una mujer, que es a quienes la sociedad juzga.



"La sociedad nos juzga todo el tiempo de forma más ácida que lo harían con ellos. Es la brecha que tenemos que transitar, por eso, nosotras las mujeres valientes tenemos la camiseta puesta", precisó la Ministra.