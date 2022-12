La reacción del expresidente Uribe al Pacto Histórico por la compra billonaria de aviones

Aunque políticamente se dice que en ocasiones son muchos los 'sapos' los que le toca 'tragarse' a un dirigente o a su partido por algún tema controversial, en esta ocasión la compra de los aviones de guerra le pasó una factura cara en la credibilidad en la opinión pública al Pacto Histórico.



Los distintos sectores del Pacto que hoy lo integran en especial todos los partidos de izquierda y centro que acompañan al presidente Gustavo Petro, han tenido que salir a hablar sobre la decisión del mandatario de comprar esos aviones para reemplazar a los Kfir y en donde se comprometerán cerca d 25 billones de pesos.



Una situación que en el gobierno de Iván Duque, habían salido todos a cuestionar, incluido el propio Petro, por considerar que el país no necesita seguir gastando dinero en la guerra sino que por el contrario deben ir para la inversión social.



Ahora en medio de esa situación, el expresidente de la República, Álvaro Uribe, hizo una reflexión a los miembros del Pacto Histórico. “La discusión sobre la compra de los aviones enseña que los partidos tienen que ser cuidadosos tanto en la oposición como en el Gobierno. Al final vale la credibilidad no el aplauso”, escribió el jefe del Centro Democrático en un mensaje en Twitter.



Desde las filas de la izquierda se han pronunciado varios senadores como Roy Barreras e Iván Cepeda, en el sentido en que consideran que esa inversión no es una prioridad para el próximo año.



Otro expresidente que habló sobre la compra de los aviones fue Andrés Pastrana, quien fue muy crítico contra el mandatario Petro, sostuvo que “¿por qué compra Petro los aviones de guerra más caros sin licitación?”.



A su turno el excandidato presidencial Jorge Robledo, manifestó en su cuenta de Twitter que: “Ojo Porque la última carnada de Gustavo Petro para los aviones carísimos e innecesarios es una falaz “transferencia tecnológica”. Y en la Colombia con un presupuesto de ciencia ínfimo!!! Petro insiste en engañar como si fuéramos idiotas!! No a ser los marranos de este negocito!”.