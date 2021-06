La propuesta de Óscar Iván Zuluaga para generar empleo inmediato en Cali

Álvaro José Carvajal Vidarte

“El problema social es tan grande que necesitamos estar concentrados en la solución. Tenemos que superar las diferencias y establecer un canal que nos permita construir confianza”, dice el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, quien estuvo en Cali presentando un programa de empleo inmediato para jóvenes y mujeres de esta ciudad y Buenaventura.



¿Cómo encontró a Cali, después de lo que ha pasado en el paro?



Una situación gravísima, muy dramática. Sentí un profundo dolor de ver lo que ha ocurrido. He sido un admirador de Cali y el Valle del Cauca, de la capacidad de las personas, del civismo, del tejido empresarial, así que muy impactado. Escuché a líderes políticos, juveniles, empresariales, sociales, académicos, comunitarios y fue muy aleccionador para concluir que es una situación gravísima en la que está en riesgo la democracia. Podemos perderlo todo.



Usted presentó un plan de nuevos empleos en Cali y Buenaventura...



El antecedente que tiene esa propuesta es que, cuando fui Ministro de Hacienda, en el 2009, Pereira presentó la mayor tasa de desempleo por un tiempo largo. Entonces propuse que hiciéramos un plan de choque para generarles ingreso a los hogares mientras entraban en rigor medidas de recuperación económica de mayor alcance. Fue muy exitoso y me inspiró para mirar el tema de Cali y Buenaventura. Escuché a los actores, fueron más de 25 entrevistas, y validé la pertinencia de una idea para generar 30.000 empleos en Cali y 10.000 en Buenaventura.



¿Por qué 30.000 en Cali?



Porque en Cali son más de 90.000 los jóvenes que están en extrema pobreza, marginalidad y falta de empleo. Si se habla de 2.000 o 3.000 empleos es una ayuda, pero no impacta realmente el problema. Por eso surgió esta propuesta enfocada en jóvenes y mujeres de las dos ciudades, que son los que más han sufrido, pero pudieran generar la participación de otros actores que multipliquen su impacto. Ese es el sentido, pero tiene que ser inmediata y de choque. Es decir, no para ejecutar en seis meses. Tiene que ser ya.



¿Qué fondos se necesitan para ese plan y de dónde saldrían?



Para Cali son $120.000 millones y para Buenaventura $30.000 millones. Los debería dar el Gobierno Nacional, y debería aprovecharse para que, por ejemplo, en Cali, el Gobierno local dé otro tanto. La Alcaldía tiene un cupo de endeudamiento de $600.000 millones. Qué se acuerden que el problema social es muy grande. Debe ser un acuerdo entre Nación y Alcaldía, con participación de sectores sociales.



El éxito del programa es que usted contrata al joven de junio a diciembre, para que trabaje cinco horas en una obra del barrio, que se define con las propias comunidades. Son muchas opciones: embellecimiento, mantenimiento de parques o andenes, pintura de establecimientos públicos; actividades culturales, artísticas y creativas; lo que tiene que ver con medio ambiente, reciclaje, granjas y restaurantes comunitarios.



El joven trabaja de lunes a viernes, y recibe formación dos horas cada día y tres el sábado. Muchos quieren que les brinden opciones de bilingüismo, transformación digital, artes y oficios que oferta la institucionalidad.



¿Por qué en el barrio? Para que no tengan que pagar transporte, además, a las mujeres que están a cargo de sus hogares o hijos les quedaría más fácil todo cerca de casa.

Darles herramientas a futuro...



Eso recupera tejido social y autoestima, genera confianza, se recupera la alegría en la ciudad y le quitamos a esos jóvenes la tentación de irse al vicio, a esas estructuras criminales, al microtráfico... Miremos lo que hizo Armitage en su Alcaldía, un programa con 2000 pandilleros. Es una vía muy similar y los resultados son interesantes: el 32 % hicieron la ruta hacia la educación superior.

A propósito, muchos critican la gestión del alcalde Ospina...



Esta es la oportunidad para unir a todos, porque el problema nos supera a todos. Y le digo de frente: no estoy de acuerdo con la revocatoria. Me parece que es un distractor. El problema social es tan grande que necesitamos estar concentrados en la solución. Tenemos que superar las diferencias y establecer un canal que nos permita construir confianza y ejecutar bien el programa. Es que el problema es tan grande que no se puede sacrificar la respuesta por diferencias políticas. Hay que reconocer que nos hemos equivocado durante muchas décadas.



Por supuesto, hay un concepto de autoridad que se necesita. Hay que capturar las macroestructuras detrás de esto, restablecer el orden y el respeto por la ley, sin exceso de fuerza y sin abusos. Hay que reconocer que el problema es social.



O sea que si el Alcalde le dice ‘trabajemos en el plan,’ ¿usted le jala?



Pues claro, no es sino que me llame. Para ayudar tengo todo el tiempo. Y no tengo ningún otro interés. Obvio yo no me pondría al frente del programa, porque Cali tiene personas capaces. Estoy aportando es una solución basada en una experiencia. Como colombiano, me angustia lo que ocurre en Cali, por eso aporto soluciones. No es momento de mezquindades o colores políticos.



Con este tipo de propuestas regionales uno pensaría que está haciendo campaña para el 2022...



No es el tema. La preocupación es cómo desactivar esta bomba social que tenemos en Cali. Es que en la cabeza de los colombianos hay tres preocupaciones: la vacuna, el empleo y la seguridad. No es el momento de hablar de candidaturas. Tenemos que concentrarnos en buscar soluciones. Es que Colombia nunca había tenido una crisis de esta magnitud. Lo que quieren al final es fragmentar al país desde el suroccidente, construir una anarquía, un sentimiento de que no hay autoridad. Me preocupa que de todo esto salgan unas autodefensas urbanas y que la gente sienta que tiene que defenderse por sus propios medios, porque estas crisis son explosivas.

Mucha gente está preocupada por el panorama para las elecciones…



A las elecciones todavía les falta mucho tiempo. Si queremos elecciones con verdadera discusión académica, de ideas, sin violencia, que permitan recuperar la confianza, hay que empezar por arreglar esta crisis. Esto supera cualquier tema de partidos o ideologías.



Y los diálogos entre el Gobierno y los líderes del paro no despegan...



La solución a esta crisis no puede depender del comité del paro. El Gobierno y la sociedad son los que tienen que hablar. Ese comité no es una solución a nada. Se necesita que el Estado fluya, para que la plata llegue a los bolsillos de la gente.



La chispa que incendió esta crisis fue la reforma tributaria. Como exministro de Hacienda, ¿qué piensa del nuevo proyecto?



La reforma tributaria es una absoluta necesidad y hay que tramitarla ya. No entiendo por qué aplazar su discusión y aprobación para el 20 de junio, si ya tiene un consenso. Lo que se busca es ayudarle a los sectores más pobres y que más han sufrido con la pandemia, mantener unos programas sociales y, en el otro lado, encontramos a los más ricos y las empresas diciendo ‘nosotros la pagamos’. Sin poner IVA, sin afectar la clase media ni los derechos de nadie. Los que más tienen están dispuestos a poner la plata para tener esos recursos para los programas sociales. No entiendo por qué aplazar. Además, ya nos quitaron el grado de inversión. Tenemos que darle una señal de confianza a los mercados y al país de que somos capaces de construir acuerdos políticos en lo que todos necesitamos. Porque es que esos recursos son para los que más han sufrido con la pandemia, así que no entiendo por qué aplazar.