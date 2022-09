"La paz siempre será criticada": Petro defiende  acercamientos del gobierno con las disidencias de las Farc

El presidente Gustavo Petro defendió este lunes los acercamientos que tuvo su gobierno con las disidencias de las Farc y los recientes contactos con el disidente prófugo 'Iván Márquez'.



"La paz siempre será criticada", aseguró el mandatario en el marco de su visita Nueva York para participar en la Asamblea de las Naciones Unidas.



"No he escuchado, en algún momento de la historia de Colombia, en donde yo haya podido observar procesos de paz que no se critiquen, y yo creo que lo que más hay que criticar es la guerra. Si logramos que todas las personas en Colombia abandonen el camino de las armas, estaremos construyendo una gran nación", dijo Petro ante las críticas de algunos sectores que cuestionan la eventual presencia de Iván Márquez en los diálogos de paz.



Cabe recordar que alias Iván Márquez fue jefe negociador de las Farc en el momento que se firmó el acuerdo de paz el 24 de noviembre de 2016, en La Habana. Sin embargo, en agosto de 2019 'Iván Márquez' abandonó el acuerdo de paz y retomó las armas, siendo ahora prófugo en Venezuela.



Por otro lado, el mandatario aseguró era "un comienzo balbuceante", la reunión exploratoria de la delegación del Gobierno colombiano, encabezada por el comisionado de Paz, Danilo Rueda, y las disidencias de las Farc.



El encuentro, que se dio este sábado 17 de septiembre, fue liderado por el comisionado de Paz, Danilo Rueda, con el acompañamiento del representante de la Misión II de la ONU en Colombia, y un representante del gobierno de Noruega para adelantar la reunión de exploración y acercamiento para valorar la posibilidad de iniciar diálogos en el marco de la Paz Total.



En la reunión estuvieron cuatro delegados del grupo armado; los disidentes alias Calarcá Córdoba, alias Alonso 45, Ermes Tovar y Erika Castro.



Cabe mencionar que tras la reunión se expidió un comunicado donde ambas partes expresaron la disposición y necesidad de que estos diálogos estén ambientados por un cese al fuego bilateral "cuya ejecución deberá ser verificada", dice el comunicado.