"Estamos ante un sancocho de simbolismos, sin liderazgos": la dura crítica de Sergio Fajardo al gobierno de Petro

En la mañana de este domingo, el excandidato a la Presidencia Sergio Fajardo, lanzó fuertes críticas hacia la gestión del gobierno de Gustavo Petro.



Fajardo aseguró que después de que tras tres meses de la elección del jefe de Estado se empieza ha crecer "una sensación de desorden, incertidumbre y confusión".



En un escrito que publicó en su cuenta de Twitter, el exgobernador de Antioquia manifestó: "Estamos ante un sancocho de simbolismos, sin liderazgos ni prioridades claras, con anuncios rimbombantes pero carentes de rigor, todo en el marco de un festival diario de memes, burlas, insultos y agresiones en las redes sociales".



Señaló que uno de los problemas del gobierno inició con el denominado Gran Acuerdo Nacional, que generó unas altas expectativas en los colombianos.



"Después de la celebrada foto de Petro y Uribe que suscitó emociones y esperanzas patrióticas, el acuerdo no pasó a mayores y se redujo al negocio habitual en el congreso, con los partidos Conservador, Liberal y de la U: puestos y más puestos, y pronto vendrán los contratos. Lo mismo que antes", dijo Fajardo.



Además, dijo que la lucha contra la corrupción ha sido la "gran damnificada" en estos meses de mandato, y aunque las encuestas muestran que la preocupación es la corrupción, en su concepto es claro que "no se menciona por lado alguno".



"Y no podía ser de otra manera, con los socios de la campaña y la nueva coalición en el congreso nunca ha habido, ni habrá, la más mínima posibilidad de hacer un acuerdo nacional para luchar, en serio y a fondo, contra la corrupción. Supuestamente es "el sapo que toca tragarse" para lograr el cambio. Decepción", añadió.



Por otro lado, se refirió a la iniciativa de Petro de sacar adelante la llamada 'Paz Total', que según él, este "tema tan sensible y complejo es hoy un enredo muy grande. Por supuesto genera ilusión pero solo escuchamos muchas voces sin dirección clara".



Y cuestionó: "¿Quién conduce? ¿El Canciller Leyva, el senador Cepeda, el senador Barreras, el ministro Prada o el Alto Comisionado Rueda? Más vale que revisen rápido las experiencias de negociaciones pasadas, organicen los equipos con responsabilidades claras, tracen una línea precisa y nos expliquen con mucha paciencia".



Algo que resaltó Fajardo fue la gestión del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo sobre la discusión de la reforma tributaria. "Se ha reunido con todas las partes interesadas en el tema, ha presentado argumentos y escuchado observaciones en un juicioso ejercicio democrático. Así se hace", añadió.



Por último dijo: "Desde muy temprano la oposición está dando los primeros pasos para pasar a escribir un nuevo capítulo de la polarización de los últimos años. Malos augurios. No tiene que ser así y a nadie le conviene esta confrontación temprana. Es el peor escenario posible. Los problemas que enfrentamos son muy serios y profundos El gobierno todavía está a tiempo de corregir, pero no sobra recordar que toda situación es susceptible de empeorar".

