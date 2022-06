"La organización electoral colombiana es muy sólida": exregistrador Carlos Ariel Sánchez

A una semana de la segunda vuelta presidencial, el exregistrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, envió un mensaje de confianza sobre la eficiencia de la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral.



Sánchez, en declaraciones al Canal Telecafé en el programa “La hora de Acero”, sostuvo que “la organización electoral colombiana es muy sólida, el CNE y la Registraduría y los antecedentes de una estructura moderna desde 1948, es una prenda de garantía a lo largo de más de 70 años, en lo que tenemos de vida republicana, tenemos que señalar que por ese lado no hay dudas, la estabilidad y la legalidad con que se han manejado los últimos procesos electorales, que han sido muy complejos, pero se han manejado muy bien por los dos entes”.



Para el exregistrador, la seguridad está blinda en la medida en que toda la documentación escrita, existe y reposa, “debe durar guardada 4 años y se debe encontrar toda la información de todas las mesas, el tema es que aunque usted pueda reconstruir un escrutinio físicamente, dada la digitalización que existe de toda la información electoral, de la misma noche de las elecciones, toda la información queda digitalizada, el problema esta en que usted no puede romper la cadena de custodia electrónica, no la cadena de custodia física”.



Consideró que uno de los peligros estarían en temas sensibles como la exigencia de un software especial para el CNE, “un software que a mi parecer o no ha sido aprobado o no ha sido auditado, pero además que puede tener un problema al no facilitar, que desde el CNE se pueda hacer la traza, de una localidad en Bogotá o de cualquier mesa en todo el territorio nacional, en todas las actas de escrutinio y se refleje la votación de cualquier mesa, y que el consejo nacional electoral pueda verificar el E14, ahí es donde las dudas pueda ser imposible de resolver”.