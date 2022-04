La MOE lamentó el hundimiento del nuevo Código Electoral por parte de la Corte

La Misión de Observación Electoral (MOE) lamentó la decisión de la Corte Constitucional de no aprobar el nuevo Código Electoral. La directora de la entidad, Alejandra Barrios, aseguró que, aunque era lamentable, era lo que más se veía venir por sus diferentes inconsistencias.



“Es una perdida que no se haya avanzado en el nuevo Código Electoral y se hubiera actualizado. No obstante, era previsible la decisión de la Corte, se había señalado al Congreso de la República que se podrían presentar tres aspectos a través de los cuales la Corte podría señalar que era inconstitucional”, aseguró Barrios.



Según Barrios, la Corte no lo aprobó debido a que las leyes estatutarias no se pueden discutir en sesiones extras del legislativo, también porque el Código fue debatido principalmente en medio de la virtualidad y además no contaba con el estudio de impacto social el cual necesita.



Lea aquí: Un debate distinto: así será el encuentro de los candidatos presidenciales este domingo en Cali



“Entre los aspectos positivos, incluía la entrega de información de resultados y de diferentes tipos de información por parte de la Registraduría, aquí se establecía de forma legal todo ese acceso a información, estaban procedimientos claros para la revocatoria de candidaturas, se incorporaba el concepto de violencia en política contra la mujer”, aseguró la directora de la MOE.



Le directora de la entidad expresó que el proceso quedó en ceros y la próxima legislatura del Congreso tendrá que primar la reforma del Código: “En este proceso electoral ha quedado claro sobre la mesa la necesidad de poder actualizar nuestro Código Electoral, poder hacer reformas a profundidad sobre las autoridades electorales, los mecanismos de control y seguimiento”.



Barrios expresó que es importante que se les realice un mayor seguimiento a las autoridades electorales y a los diferentes procesos que se presentan y de los cuales no hay mayor claridad en ciertos casos.