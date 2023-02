"La ministra Carolina Corcho es arrogante y no escucha": presidente del Senado, Roy Barreras

El presidente del Senado, Roy Barreras, ha sido uno de los críticos de la reforma a la salud que radicó el Gobierno Nacional este lunes en el Congreso, entre sus reparos están los cuestionamientos sobre quien lidera el proyecto: la ministra de Salud, Carolina Corcho.



En esta ocasión, Barreras señaló que la ministra Corcho tenía características que no eran buenas y justas para una persona que ocupara dicho puesto.



"La ministra Corcho, que es una ministra ideologizada, tiene desafortunadamente una característica, que no es buena y no es justa en ningún ministro, y es la arrogancia", le aseveró el Presidente del Senado a El Tiempo.



Y añadió que "ella rompe el diálogo, impone sus decisiones, no escucha ni siquiera a sus pares en el gabinete, no escucha a los gremios y los descalifica y alimenta una especie de reforma revanchista contra lo que llaman la oligarquía".



De hecho, Roy Barreras indicó que aunque las EPS no van a desaparecer con la reforma a la salud, este proyecto las acaba, algo que para él es una desautorización al presidente Petro.



"Yo creo que la ministra Corcho desautorizó al Presidente, porque hace dos semanas se dio un paso positivo hacia la transición. El Presidente va a defender, y yo lo acompaño en eso, una reforma a la salud que haga un sistema más justo, pero el Presidente y el gobierno anunciaron que las EPS no desaparecerían. Son 30 años de experiencia en sistemas de calidad, en sistemas de información en línea, en sistemas de distribución de medicamentos, en sistemas de administración de las redes y en resultados eficaces", precisó Barreras a El Tiempo.