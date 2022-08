La gran preocupación de Germán Vargas Lleras por la Reforma Tributaria del Gobierno Petro 

El exvicepresidente y líder del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, manifestó preocupación por lo que sucederá con las personas naturales en la reforma tributaria que desea ejecutar el Gobierno del presidente Gustavo Petro desde el Congreso de la República.



En el texto, Vargas Lleras manifestó que a las personas naturales se les aumentará la tarifa de ganancia ocasional y el impuesto de dividendos.



“Les aumentará la tarifa de la ganancia ocasional del 10% actual a una tasa progresiva que puede llegar hasta el 39%. Lo mismo ocurrirá con el impuesto a los dividendos, del 10% hasta el 39%. Aunque la tarifa de renta no aumenta, el impuesto sí lo hará por la reducción muy importante o eliminación de los beneficios y rentas exentas”, explicó.



El exvicepresidente aseguró además que la acumulación de todas las rentas líquidas como por ejemplo las laborales, las no laborales, de capital, pensiones, dividendos, entre otras, serían gravosas para el contribuyente debido a que todos los ingresos resultarían gravados en un 39%, acción que calificó de “una expropiación directa”.



“No tiene justificación que al tiempo que se limitan los beneficios tributarios de la generalidad de los trabajadores, para algunos sectores se mantengan las exenciones vigentes sin limitación alguna”, explicó el exvicepresidente.



Sobre las pensiones, Vargas Lleras aseguró: “En cuanto a la modificación de la renta exenta para pensionados, pasará de $456.048.000 a $68.027.160. Esto quiere decir que se gravarán pensiones superiores a $9.500.000. En este punto cabe la discusión acerca de si las pensiones deben gravarse durante su acumulación o durante su disfrute”.



Finalmente, sobre el impuesto de ganancia ocasional, Lleras aseguró que dicha acción limitará el comercio en la compra de viviendas usadas y podría estimular la subfacturación de transacciones, aseguró que para esa medida debería establecerse una norma en la que si esa venta de esa vivienda será utilizada para comprar otra, no se cobre el impuesto.



“Pero tal vez el peor de todos los efectos sobre las personas naturales sea el que tiene que ver con el freno al crecimiento económico del país, que de darse implicará un aumento del desempleo y, por ende, la imposibilidad de progreso para muchas familias”, concluyó.