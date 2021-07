"La gente está muy aburrida de la polarización": Juan Carlos Echeverry

Economista de profesión, se ha desempeñado como ministro de Hacienda y presidente de Ecopetrol y ahora ha decidido lanzarse a la arena política como precandidato presidencial para las elecciones del 2022.



Juan Carlos Echeverry sostiene que su aspiración tendrá como base un movimiento por firmas y no como candidato de una colectividad como el Partido Conservador, donde ha militado, puesto que considera que “de esta forma quiero que me conozcan más los colombianos”.



Señala que no es hora de que el país siga en medio de la polarización política, mientras afirma que la reforma tributaria que acaba de presentarle el Gobierno de Iván Duque al Congreso de la República debe recaudar los impuestos por el alza de la tasa de renta al empresariado en el 2022 y no en el 2023, como se ha planteado.

¿Por qué decidió lanzar su candidatura por firmas y no en representación del Partido Conservador, que es su colectividad natural?

Primero, porque no soy la persona más conocida hoy en el país. Las firmas son la oportunidad de hacerme conocer y de generar una organización nacional. Lo segundo es que necesitamos de esta manera una propuesta incluyente, ecléctica y pragmática, donde mucha gente se sienta representada.



¿Cuál será la bandera de su campaña precisamente en un momento difícil como el que enfrenta el país, es decir, en medio de una pandemia y un estallido social?

Hay una crisis económica y yo soy experto en crisis y economía. Por eso pienso que mis conocimientos se ajustan bastante bien a lo que el país necesita.



Usted es un reconocido economista, pero muchos colombianos aún no saben de su trayectoria. ¿Cómo llegar a esas personas para que apoyen su plataforma política?

Lo primero es contarles lo que hemos hecho en los últimos 20 o 30 años. Hace dos décadas creamos ‘Familias en Acción’, lo mismo que ‘Jóvenes en Acción’ y ‘Mujeres en Acción’, para llegar precisamente a más colombianos. En segundo lugar, me tocó manejar la profunda crisis de Ecopetrol y en 30 meses la devolví como una tacita de plata, modestia parte. Todo eso se logró con base en una propuesta ética y de integridad a rajatabla, lo cual arrojó unos resultados muy positivos. Por eso me considero una persona resultadista y acostumbrada a manejar problemas muy grandes.

¿Qué le pareció el proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno esta semana, qué le quitaría o le agregaría?

​

Es un proyecto sobre todo de gasto público, porque recaudaría unos $8 billones en el año 2023, pero yo pienso que ese recaudo debe empezar desde el 2022. Eso no es populista sino razonable para el país. No entiendo por qué el Gobierno quiere extenderse hasta el siguiente Gobierno para subir los impuestos. El mensaje a los congresistas es que la aprueben, pero elevando tributos desde el 2022.

De igual manera, la Administración Duque debe cumplir con lo que promete en que va a reducir gastos (de funcionamiento y otros) y aumentar la eficiencia de la Dian contra la evasión, porque sino tendremos una mayor apertura del hueco fiscal. Es positivo que esta reforma se pusiera sobre los hombros de los empresarios y no sobre los de la clase media.



¿El Gobierno Duque lo ha hecho bien en materia económica o ha dado muchos bandazos?

Ha tenido dos grandes errores. Uno de ellos es que se les pidió a las familias que se quedaran en sus casas (por la pandemia), pero no se les enviaron suficientes recursos para su alimentación. Por eso muchos hogares están hoy aguantando hambre. El Gobierno debió ser más generoso en el 2020, ya que fue un poco tacaño. Lo otro es que, al salir a esta nueva normalidad, luego de año y medio en los cuales muchos colombianos no tenían empleo ni recursos en medio de tanta zozobra, el Gobierno les dijo a las familias de clase media que debían pagar más impuestos. Eso fue un gran error y puso a toda la población en su contra. De allí que se cayeran la reforma tributaria y el Ministro de Hacienda.



¿A qué cree que deberá enfrentarse el presidente Iván Duque en su último año de mandato?

Definitivamente cerrar el programa de vacunación y lo otro es seguir apoyando a las familias más pobres y a las de clase media con unas transferencias (subsidios) hasta el final del Gobierno. Y, por consiguiente, que la economía y el empleo empiecen a reactivarse con fuerza para que la gente recupere la esperanza, porque creo que hoy los principales problemas de Colombia son la desesperanza y la desconfianza. De esta manera, el Gobierno sí debe emplearse más a fondo en estas tareas, y no en más odios y conflictos entre políticos, pues la gente está aburrida de este tipo de choques.



El estallido social ha dado para hablar hasta de reformas a la Policía Nacional, luego de todo lo que pasó. ¿Esas reformas son necesarias en este momento?

La Policía no se debe sacar del Ministerio de la Defensa para pasarla al Ministerio del Interior. No estoy de acuerdo con esa propuesta, pues lo que se requiere es fortalecerla, ya que el país necesita al menos otros cien mil policías que cumplan con un entrenamiento estricto y un contacto civilizado basado en el respeto de los Derechos Humanos de la población. Deben ser policías que conozcan su barrio y que los barrios conozcan a sus policías. Es decir, que sea una Policía más humana y cercana. Eso no se soluciona pasándola de un ministerio a otro. Lo de resolver es su comportamiento en la calle.



¿Qué lectura tiene frente a las protestas de los jóvenes, pues argumentan que el Estado no les brinda oportunidades?

La economía como un todo está funcionando de una manera insuficiente. La actual no alcanza para emplear a todos los jóvenes en Colombia y para resolver todos los problemas del país. Lo que se necesita es una nueva economía que funcione desde las regiones hacia el resto del país y hacia el mundo, no una desde Bogotá hacia abajo. Se requiere descentralizar el éxito económico, y allí es donde saldrá el empleo y la tranquilidad para los jóvenes.



Los analistas vislumbran una campaña política con mucha polarización para el 2022. ¿Cuál es su lectura frente a lo que viene?

La gente está exhausta, aburrida y exasperada de ver políticos peleando. La gente lo que quiere ver es que no le quitemos el ojo al balón del hambre, el desempleo, de la educación que no se puede pagar y de que no hay dinero en el bolsillo. Los ciudadanos quieren ver a los líderes hablando de eso y no de si fulanito dijo algo, o de si tiene odio por el otro. La gente está muy aburrida de eso. Tenemos, insisto, que no quitarle el ojo al balón de los problemas que acosan al país. Es lo más importante.



¿Estaría dispuesto a participar en una coalición con partidos de derecha para frenar las posibilidades presidenciales de la izquierda?

Estoy dispuesto a participar en una coalición, pero para liderar una visión positiva del país y salir de los problemas. Aquí lo que prima es lo positivo. Por supuesto que esa coalición debe ser lo más incluyente posible, que les hable a todos los colombianos por igual.



¿Cómo observa las posturas populistas de otros para ganar votos?



Nosotros queremos es mostrar una propuesta en la que la gente sienta que les hablan de sus problemas y de las soluciones.