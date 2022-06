"La Cumbre de las Américas no es para quienes han fracturado la democracia": Iván Duque

El presidente Iván Duque, quien se encuentra en la Cumbre de las Américas en EE.UU., este miércoles entregó declaraciones no solo sobre la relación de Colombia con Venezuela, sino también sobre la no invitación de este país al evento.



"El sistema de Cumbre de las Américas no es para que estén presentes aquellos lugares que han fracturado la institucionalidad y han puesto es riesgo la democracia", dijo Duque.



Sobre la relación de Colombia con Venezuela. el Presidente aseguró que fue el gobierno de Nicolás Maduro el que expulsó y amenazó el servicio consular colombiano.



"Yo respeto las decisiones de los países, pero nosotros hemos tenido siempre con Venezuela una relación fraterna por eso siempre es bueno recordar que quien expulsó el servicio consular fue Maduro, fue él quien dijo que no garantizaba la seguridad de ese servicio", comentó el Presidente.



El presidente de la República, Iván Duque, entregó declaraciones durante la Cumbre de las Américas en EE.UU. sobre la relación de Colombia con Venezuela y la no invitación de esta al evento.

El mandatario colombiano también se refirió al panorama político que actualmente se evidencia en Latinoamérica y sobre la transición de Gobierno que tendrá Colombia en los próximos meses con la elección del nuevo jefe de Estado.



Frente a lo que pueda ocurrir con el territorio nacional en los próximos meses, con un nuevo Gobierno, el presidente Duque aseguró que siempre se preocupará por todo lo que surja en el país.



“Todos siempre debemos mantener preocupación sobre el futuro de nuestros países, por eso siempre hay que tener la claridad de defender las políticas públicas que le sirven a las naciones, siempre seguiremos defendiendo las libertades económicas, defendiendo las instituciones y toda amenaza a las libertades, toda amenaza a las instituciones las podemos enfrentar con determinación”, expresó Duque.



Respecto al panorama latinoamericano, el mandatario aseguró que lo único que a le preocupa es el populismo, la posverdad, la polarización, entre otras situaciones.



“Más que hablar de giros, sabe qué me preocupada, la demagogia, el populismo, la posverdad, la polarización, esas pes que las ha descrito Moisés Naím muy bien en su libro, creo que son una reflexión sobre la democracia, necesitamos democracias fuertes, sólidas, las democracias se hacen sólidas cuando hay ejercicio previo de las libertades y no hay amenaza a la estabilidad institucional”, aseguró.