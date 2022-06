Presidente Duque llegó a Los Ángeles, EE.UU. para participar de la Cumbre de las Américas

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, llegó a Los Ángeles, California, para participar en la Cumbre de las Américas que tendrá lugar este 2022 en el país norteramericano. El mandatario colombiano abordará temas como la migración, la acción climática, el medio ambiente, entre otros.



“Estamos en Los Ángeles, California, para cumplir la cita del presidente Joe Biden, a la Cumbre Américas, un espacio para estrechar lazos con los países y jefes de Estado de la región, abordando los desafíos en comercio, migración, seguridad y democracia”, expresó Duque en su cuenta de Twitter.

#AEstaHora intervenimos en la IV CEO #CumbreAméricas, exponemos la resiliencia de Colombia ante retos como la pandemia y la importancia de trabajar juntos frente a desafíos como la migración, comercio y lucha contra la #CrisisClimática. https://t.co/0epEjyU9J8 — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) June 8, 2022

Antes de participar en el encuentro, el mandatario colombiano se reunió con su homólogo de Perú, Pedro Castillo, con quien habló sobre la lucha contra el narcotráfico, el comercio, entre otros temas.

“Nos reunimos con el presidente de Perú, Pedro Castillo. Evaluamos y proyectamos avances del VI Gabinete Binacional, que desarrollamos en enero pasado; estrechamos lazos en comercio, lucha contra narcotráfico, seguridad en la frontera, Pacto de Leticia y relaciones bilaterales”, expresó Duque en su red social.



Durante la jornada el presidente también participó en el IV CEO Summit of the Americas en donde se abordó la importancia de la inversión de Colombia.



“Nos motiva participar, junto a líderes empresariales, en la IV CEO Cumbre de las Américas, encuentro que permitirá afianzar y dinamizar la inversión en Colombia y la región en sectores como economía naranja, industrias creativas, turismo, medioambiente, salud y transformación digital”, expresó el mandatario colombiano.



Durante la jornada de este miércoles el presidente participará en el Forum for America and the World y se reunirá con Charles H. Rivkin, CEO de Motion Picture Association.