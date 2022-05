"La confesión es clara y concreta, ahora van por mí": 'Fico' Gutiérrez responde a contradictores

Federico Gutiérrez, aspirante a la Presidencia por el Equipo por Colombia, continúa denunciando que habría planes de atacar su candidatura por medio de acciones violentas.



En esta oportunidad, 'Fico' se refirió a los presuntos planes que tendrían colaboradores de otro candidato para "destruir" su campaña presidencial. Además, insinuó que hay quienes solo buscan llegar al poder para "vengarse".



"Que tristeza saber que el plan del otro candidato y de sus más cercanos colaboradores (as), es “destruir” a sus contrincantes políticos y no pensar cómo avanza realmente Colombia", escribió Gutiérrez.

Pero la denuncia no quedó ahí y el exalcalde de Medellín manifestó que hay candidatos que no están pensando en un avance real para el país. Además, dijo que aparte del daño moral que quieren hacer en su contra, hay quienes tienen aliados que "nos quieren muertos".



"La confesión es clara y concreta, ahora van por mí. Y lo más grave no solo es el daño moral, lo más peligroso son sus aliados criminales que nos quieren muertos", mencionó 'Fico' en su Twitter.

La confesión es clara y concreta, ahora van por mí.

Y lo más grave no sólo es el daño moral, lo más peligroso son sus aliados criminales que nos quieren muertos.

Cabe enfatizar que este domingo se conoció un video en el que una Senadora electa se refiere a Fajardo afirmando "lo quemamos y fue una tarea dura" al tiempo que asegura que contra Federico Gutiérrez van a "salir con todo lo que tenemos guardado".



Puntualmente, sobre 'Fico' la senadora señaló en el vídeo que "voy a salir hablando de ‘Fico’ con todo lo que tenemos guardado, entonces, necesitamos que estén pendientes de la estrategia para no quemarla antes de tiempo, para que cuando empecemos a salir la puedan replicar por todas partes".



Además, insistió en que desde el Pacto Histórico no se esperaban la candidatura de Gutiérrez. "Fico no aparecía en el panorama nacional hasta hace un mes prácticamente. No aparecía, fue para todos una sorpresa", indicó desatando una tormenta de críticas provenientes de todos los sectores políticos.