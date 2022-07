Karol González renunció al proceso de elección para Contralor General de la República

Aunque el sábado fue seleccionada en el grupo de 10 candidatos al cargo de Contralor general de la República, la abogada Karol González, esposa del exsecretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, renunció a su aspiración.



La abogada González, fue la aspirante con menos calificación de los 10 candidatos que quedaron en la lista que volvió a reconfigurar el Congreso de la República, esto luego de una orden judicial que pidió que la misma tuviera equidad de género.



González fundamenta su retiro porque su esposo, el exsecretario de Gobierno de Bogotá, fue uno de los dirigentes que apoyó la campaña de Gustavo Petro.



Lea aquí: Las mayorías de Petro en el Congreso están prácticamente listas: así se alinean los partidos políticos



“Por esta razón y en coherencia con mi visión y convicción sobre la necesidad de una vigilancia y control fiscal independiente, he tomado la decisión de hacerme a un lado del proceso de selección. No existe ningún impedimento legal, conflicto de interés o inhabilidad o incompatibilidad para mi participación en el proceso, pero creo que el cambio que eligió el país en las urnas debe reflejarse no solo en la rama ejecutiva del poder público sino en todas las instancias del Estado”, señaló González, en una carta que hizo pública en donde anunció su renuncia a la postulación.



En la carta también indica que “soy consciente de que mi puntaje no es el más alto en experiencia y publicaciones académicas, por lo que dedicaré estos 4 años a seguir acumulando experiencia académica y profesional”.