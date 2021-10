La ex ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Karen Abudinen, fue citada por la Corte Suprema como testigo de la investigación contra varios congresistas presuntamente implicados en el escandalo del convenio entre ese Ministerio y la Unión Temporal Centros Poblados.



Abudinen deberá comparecer el próximo 3 de noviembre ante los magistrados y rendir su versión en el marco de la indagación que adelanta la Sala Especial de Instrucción del alto tribunal.



Entre los parlamentarios investigados están Armando Benedetti, Antonio Luis Zabaraín Guevara, Daira de Jesús Galvis Méndez y Mauricio Gómez Amín, señalados de presuntamente intervenir para que el Mintic no caducara el contrato.



El encargado de llevar el caso será el magistrado Misael Rodríguez Castellanos, quien deberá determinar si hubo o no irregularidades por parte de los congresistas.



Cabe recordar que el polémico contrato, de 2,1 billones de pesos, pretendía conectar a más de 10.000 centros educativos ubicados en zonas apartadas del país.



Sin embargo, y a pesar de que la entonces ministra había prometido garantizar la conectividad de 8.786 colegios para el mes de octubre, a la fecha de la caducidad del contrato se había reportado un avance de menos del 2 %.



El encargado de ejecutarlo, la UT Centros Poblados, incluso presentó pólizas y certificados bancarios falsos para quedarse con la licitación, por la cual recibió un anticipo de $ 70.000 millones.



Hasta el momento, tres personas han sido imputadas por las irregularidades en la adjudicación del convenio.



Se trata de Emilio Tapia, Luis Fernando Duque -representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados- y Juan José Laverde -integrante de Rave Agencia de Seguros-.