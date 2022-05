Jurados de votación y testigos no pueden usar celulares durante la jornada electoral

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó una medida cautelar que pedía que los jurados de votación y testigos electorales pudieran usar celulares y otros dispositivos de manera "ilimitada", en los comicios presidenciales de este domingo 29 de mayo.



Así, los testigos electorales pueden ingresar a los puestos de votación con celulares o elementos de grabación de voz y video. Sin embargo, no los pueden utilizar dentro del puesto de votación entre las 8:00 de la mañana y 4:00 de la tarde.



El alto tribunal también recalcó que los testigos electorales no podrán hacer ninguna insinuación a los electores sobre los candidatos, manipular documentos electorales, ni acompañar a los ciudadanos a los cubículos de votación.



La decisión se conoció después estudiar la posibilidad de que los jurados de votación y los testigos electorales usaran el celular u otros dispositivos tecnológicos, durante la jornada electoral, para tomar fotos a los formularios E-14 para contrarrestar posibles fraudes.



El tribunal negó esta medida cautelar, porque están dadas las garantías por parte de la Registraduría y no hay obstáculos que impidan el acceso a la información de estos formularios por parte de testigos y jurados.



Estos lineamientos están expresos en el Decreto 836, expedido por el Gobierno Nacional.