Julián Gallo le respondió a Duque en nombre de la oposición en la instalación del Congreso

Julián Gallo, senador del partido Comunes, fue el encargado de dar el discurso de la oposición como respuesta a las palabras manifestadas por el presidente Iván Duque en la sesión de instalación del Congreso de la República, la cual se realizó en la tarde de este 20 de julio.



​El Senador, quien fue enfático sobre cuáles son las tareas que deberá cumplir en el periodo de Gustavo Petro, criticó varios puntos del balance detallado que Duque hizo sobre cuatro años de gobierno. Además, dijo que el saliente mandatario le hizo el camino a la oposición para que ahora sea la que el próximo 7 de agosto al poder.



Gallo aseguró que la política de "paz con legalidad" que caracterizó el gobierno de Iván Duque fue "una falacia" y comentó que la administración saliente tuvo falta de garantías no solo para la implementación del acuerdo de paz, sino también para la protección de los líderes de Derechos Humanos.



​"La simulación de la implementación, la visión reduccionista del acuerdo de paz, queriéndonos limitar exclusivamente a la dejación de las armas, no es más que la ratificación de esa mezquindad histórica. Lo único bueno que hizo durante estos cuatro años fue pavimentar el camino por el cual la oposición transitó a convertirse en Gobierno. Chao, Duque", dijo Gallo.



En medio de su discurso, que se realizó sobre las 9:00 p.m. luego de que el Senado eligió a su mesa directiva, el congresista hizo énfasis en que en el gobierno saliente no se le brindó importancia a los campesinos porque, según dijo, no se les reconoció como "sujeto de mayor protección".



De igual manera, indicó que no se cumplió con la titulación de tierras pactadas en el acuerdo de paz y. no se llevó a cabo la creación de las vías terciarias en los territorios alejados. Por lo cual, hizo un llamado al Presidente electo, Gustavo Petro, a que una vez inicie su gobierno se adelante una reforma a la titulación de tierras y el tema agrario.



​"No fue posible que su gobierno entendiera, señor Iván Duque, la necesidad de llevar adelante la implementación de la reforma rural integral", manifestó Gallo.



Finalmente, el Senador recalcó que es necesario que en el gobierno de Petro se pueda crear, con urgencia, una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, esto con el fin de proteger la vida de los firmantes del acuerdo de paz, líderes sociales y líderes de Derechos Humanos.



"Que no vuelva a morir en Colombia nadie por ser defensor de los Derechos Humanos, del ambiente, por tener otras preferencias sexuales. La vida debe ser prioridad", precisó el Congresistas de Comunes.