Juez declara improcedente tutela de Dilian Francisca Toro contra Duvalier Sánchez

Un juez declaró improcedente la acción de tutela de la exgobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, contra el congresista Duvalier Sánchez. La Directora del Partido de la U acusó al Representante a la Cámara de difundir mentiras y causar daño a su buen nombre.



Sin embargo, un juez municipal de Bogotá declaró improcedente la acción judicial, porque Toro “no contiene referencias explícitas a la accionante, ni contenido difamatorio”.



“Siempre saldré a defenderme de las calumnias. Estoy convencida de que #NoTodoVale y no permitiré que sigan intentando causar daño a mi nombre con falsas acusaciones. Es por eso que mi abogado ya inició las acciones judiciales contra @DuvalierSanchez por las mentiras difundidas”, dijo en su momento la exmandataria del Valle.



Recientemente, el congresista denunció irregularidades en el proyecto del puente de Juanchito, que comunica a Cali con el municipio de Candelaria.



Esta semana Sánchez aseguró que “esta es una obra que ha pasado por tres administraciones y es una muestra de incompetencia, falta de planeación y malversación de los recursos públicos, además de la afectación a las personas que viven en los municipios de influencia”.



Al respecto, Sánchez afirmó que: “Dilian quería que yo me retractara porque supuestamente he afectado su honra y su buen nombre, por las declaraciones que he dado, por los cuestionamientos que he hecho con evidencia sobre obras y proyectos inconclusos con sobrecostos que durante su gobierno adelantó y no ha dado ni una sola explicación”.



Según el Congresista de Alianza Verde, “no es la primera vez que Dilian Francisca Toro instaura este tipo de recursos judiciales en su contra”.



“El 28 de diciembre de 2018 lo denunció ante la Fiscalía alegando presunto delito de injuria y calumnia, por la denuncia pública que hizo el hoy representante sobre la obra de la ampliación de la Avenida Cañasgordas que conectaría a Cali con Jamundí”, dice un comunicado de Sánchez.