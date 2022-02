Juan Fernando Cristo desistió de su aspiración presidencial con la coalición Centro Esperanza

Juan Fernando Cristo, integrante de la Coalición Centro Esperanza, anunció que no inscribirá su precandidatura presidencial y, por ende, no participará en la consulta de la alianza política que se realizará en marzo.



A través de un video publicado en su Twitter, el exministro aseguró

que la candidatura no era una obsesión para él, por lo cual, decidió retirar su aspiración a la Presidencia de la Republica. Sin embargo, indicó que sí continuará apoyando y respaldando a la Coalición de Centro.



"Voy a dedicar todos mis esfuerzos a apoyar y respaldar lo que significa la Coalición Centro Esperanza para los colombianos y seguiré defendiendo nuestra propuesta de construir un país sin privilegios y un Estado para todos, no para unos cuantos", manifestó.



Así entonces, en la consulta de la Coalición Centro Esperanza participarán Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo, Carlos Amaya y Alejandro Gaviria.



No me inscribiré en la consulta de la @CoaliEsperanza. Seguiré trabajando con convicción en lo que creo le sirve a Colombia: el centro es la esperanza. pic.twitter.com/71JZj31Grk — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) February 3, 2022