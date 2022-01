Ingrid Betancourt oficializó su candidatura presidencial por el partido Verde Oxígeno

Íngrid Betancourt, exsenadora y excandidata presidencial, confirmó este martes que volverá a aspirar a la Presidencia de la República, luego de varios años de estar alejada de la política electoral.



La candidatura de Betancourt será avalada por su renacido partido, Verde Oxígeno, y hará parte de la denominada consulta Coalición Centro Esperanza.



Aseguró que trabajará por las víctimas que aún no han sido reparadas. "Todos los colombianos tenemos derecho a que se nos haga justicia, he venido a exigir que se indemnicen, se compensen y se reparen a cada padre, madre en todas las familias de nuestro país", afirmó.



Betancourt expresó que también trabajará en contra de la desigualdad, la pobreza, la inseguridad y la corrupción, refiriéndose a ese último como el peor flagelo que afecta a los colombianos y que por culpa de él muchos no tienen empleo, vivienda y alimentación.



"Aquí hasta denunciar se ha vuelto una manera de burlarse de nosotros, acusando a inocentes para amparar a los culpables. Ese sistema quiere que pensemos que es imposible salirnos de la corrupción, quieren que nos volvamos cínicos, torcidos", expresó la candidata a la Presidencia.



Aseguró que no puede estar en un mejor lugar que en la Coalición de la Centro Esperanza, porque esta alianza representa el mejor cambio posible para Colombia.



"Colombia ha tenido malas opciones, la extrema derecha, la extrema izquierda, pero nosotros hemos decidido unirnos, tenemos nuestras diferencias, pero lo que nos une es más importante para acabar con el sistema de corrupción, para mí es un privilegio es volver a empezar para cambiar", expresó la exsenadora.

La ahora candidata presidencial aseguró que sus ideales son los mismos que hace 20 años cuando intento llegar a la Presidencia y fue secuestrada por las Farc.



Destacó la presencia de las mujeres en la Coalición de la Esperanza asegurando que fueron sus integrantes quienes la convencieron de participar en la contienda electoral después de haber dicho que no se involucraría en la campaña.



"Tenemos en la coalición personas extraordinarias que nos van a ayudar a conseguir esas reformas, tenemos que hacer la tarea de limpiar la administración, organizarnos, darle espacio a todos lo que quieren ayudar", expresó la candidata.



Finalmente Betancourt expresó que es el momento de que los colombianos tengan un cambio real asegurando que está en el momento justo para empezar aún a convencer a los electores de elegir la coalición.