Informe internacional critica propuestas de Petro, aunque el candidato dice lo contrario 

El candidato presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, desató una nueva polémica en medio de la contienda electoral tras publicar en su cuenta de Twitter un informe de la firma internacional J.P. Morgan que, según el aspirante a la Presidencia, "no ve alarmas, ni desconfianza en el plan de gobierno que presentamos para Cambiar a Colombia por la Vida".



Al respecto, usuarios en Twitter criticaron la publicación del candidato presidencial y advirtieron que el informe de J.P. Morgan sí muestra preocupaciones y advertencias sobre la agenda de Gobierno de Petro.

El banco internacional JP Morgan, uno de los más grandes del mundo, no ve alarmas, ni deconfianza en el plan de gobierno que presentamos para Cambiar a Colombia por la Vida. pic.twitter.com/8nBi0qwHvo — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 21, 2022

El informe publicado en inglés y titulado como Colombia's election: A closer look at Petro's proposals (Elecciones en Colombia: Una mirada más cercana a las propuestas de Petro), califica el programa de Gobierno del candidato como "sumamente ambicioso".



De las propuestas de Petro y su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, el informe anota: "más que un plan de acción específico, vemos el programa de políticas, tal como se publica, como un conjunto de amplios ideales y objetivos".



Además, "combina objetivos loables para la protección ambiental, la igualdad de género y la equidad social con un enfoque económico mucho más centrado en el estado que el que Colombia ha intentado en generaciones (si no nunca)", dice el informe de J.P. Morgan.



Según el estudio de la firma internacional, la propuesta de Petro "podría implicar tensión institucional y un desafío a la regla fiscal, a pesar de algunas promesas de gradualismo".



Por ejemplo, el plan del candidato "pretende llevar a cabo un aumento significativo de 5,5% del PIB en los ingresos para pagar un amplio conjunto de planes sociales, aunque no se establecen los costos específicos de estos últimos".



Con esta iniciativa, dice el informe, "más gasto siempre es políticamente atractivo, y si los desembolsos superan las ideas de nuevos ingresos, la Regla Fiscal de Colombia podría ser desafiada".



Una de las propuestas del candidato que detalla el informe internacional es el aumento de "impuestos a los propietarios, contenida en la reforma tributaria, que busca forzar la fragmentación de grandes latifundios agrícolas en parcelas más pequeñas. Esta es una característica de larga data de la agenda de Petro, incluso en su oferta fallida de 2018".



Sobre esta reforma agraria, J.P. Morgan indica que "los críticos señalan la probable falta de compradores de tierras altamente gravadas y el papel probable del estado en la adquisición y reapropiación de tierras".



Con respecto a esto, Tatiana Barros, consejera de juventud del Partido Conservador, compartió algunos elementos que, según ella, muestran que "el Banco JP Morgan SÍ ve alarmas y desconfianzas en el plan de gobierno". Estos puntos se relacionan especialmente con la regla fiscal y la estabilidad macroeconómica del país.



Barros envió un mensaje directo a Petro: "Deje de jugar con el conocimiento de las personas. Tristemente no todos los colombianos tienen acceso a aprender inglés pero no significa que puede cerrarles la información para hacerles creer lo que usted dice".